¿Cuáles videoclips musicales ganaron los V Premios Videoclip Awards 2023?

Roddy Pérez entrega el reconocimiento a Mango TV, de Juan Luis Guerra, por sus aportes al vídeo clip en la República Dominicana.

Los V de Premios Videoclip Awards presentaron, en un ceremonial especial, los ganadores de esta edición en la cual triunfó al Mejor Video Clip de Merengue Resistirá", dirigido por Luis Gómez con Milly Quezada.

Los premios, iniciativa de Roddy Pérez Group iniciada en 2018, reconocieron con el Premio al Mérito a Mango Televisión Juan Luis Guerra, Lorenzo Zayas, por sus aportes a la industria del video musical, a Milian Reyes Solano por sus aportes a la música y póstumamente al percusionista Robert Vilera por sus aportes a la música latina.

El premio será transmitido este domingo 12 de marzo a las 8:00 p.m. por Mango Televisión.

Milian Reyes Solano.

La premiación se constituyó en una cita de productores, directores, talentos se proyectan mediante este género fílmico, personalidades del arte y de instituciones oficiales vinculadas a la comunicación y la cultura

La ceremonia fue auspiciada por Mango Televisión, Sky Europa Rooftop, Ron Diplomático, Microfundición FGLE, Dominicana Verde y Marca Ciudad, bajo la producción ejecutiva de Roddy Pérez Group.

El trofeo.

El jurado de esta edición estuvo conformado por Bradley Bixler, Milian Reyes, el actor veterano Vlad Sosa, Enyi-K, Emil Peralta, Roddy Pérez, Nurgul Shayakhmetova, Maurizio Alberino, Liz Turra, Margaret Vargas y José Germán Ariza.

Tenchy Fatule.

Y estos son los ganadores de los V Premios Videoclip 2023

Mejor Video Merengue

Milly Quezada

"Resistirá"

Dirigido por Luis Gómez

https://youtu.be/rzv4K5vMTEw

Mejor Video Salsa

José Alberto El Canario

"Dulce con Dulce"

Dirigido por Lilu Vilera

https://youtu.be/CQN3W5oVJTo

Mejor Video Rock

Toque Profundo

"Amnesia Selectiva"

Dirigido por Francisco Pérez

https://youtu.be/LZ-wLWEI4IE

Mejor Video Pop

Techy Fatule

"A Mí Me Vale "

Dirigido por Techy Fatule

https://youtu.be/Z42OFVve9sQ

Mejor Video Cristiano

Natan El Profeta

Flow Cristiano

Dirigido por Samuel Salas

https://youtu.be/bAXnYGoJbnY

Mejor Video Folk

El Gran Poder de Diosa

"El Remedio"

Dirigido por Fernando Rivas

https://youtu.be/FkL9pD13RMA

Mejor Video Tropical Fusión

Ilegales, El Alfa

"Mi Vicio"

Dirigido por Carlos Spinelly y Víctor Rangel

https://youtu.be/267MC-Ulczk

Mejor Video Dancehall

Kiko El Crazy, Will I Am

Latina

Dirigido por Rodrigo Rodríguez

https://youtu.be/-E8e36NUZR4

Mejor Video Dembow

La Insuperable, Yailin y Farina

Soy Mamá

Dirigido por Freddy Graph

Mejor Video Hip Hop

Wilmer Roberts

Say My Name

Dirigido por Guaba Aps

https://youtu.be/2EhibuQoT8Y

Mejor Video Merengue Típico

Banda Real

A dónde se fue

Dirigido por Pedro Burgos

https://youtu.be/2QQP0CwwYj0

Mejor Actuación

Judith Rodríguez

Mi Bien

https://youtu.be/IG2vSaD9XTo

Mejor Video Bachata

Ozuna, Anthony Santos

Señor Juez

Dirigido por Fernando Lugo

https://youtu.be/giwEdOQMrPs