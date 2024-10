Your browser doesn’t support HTML5 audio

Más de 50 producciones se exhibirán en la décimo tercera edición del Dominican Film Festival in New York 2024 (Dffnyc), que se celebrará del 6 al 13 de noviembre y tendrá a la película La Grande, dirigida por Tito Rodríguez, como el audiovisual a presentar durante la inauguración.

El director del Festival, Armando Guareño, destacó "la calidad de las películas" que forman parte de esta edición. "Sin duda nos encontramos ante una de las programaciones más diversas y eclécticas de los últimos años, lo cual es un motivo de gran orgullo para nosotros".

El festival es organizado por Latin Film Festival Alliance (Laffa) y producido por Cine Art Entertainment Production y Cineate, contará con una competencia oficial de largometrajes, en la que participarán películas como Canta y no Llores, dirigida por Félix Sabroso; Convivencia, de José Gómez de Vargas; Cuando te Toca, de René Bueno; Danny 45, de Gilbert de la Rosa; El Día de la Tormenta, de Alexander Viola, que tendrá su estreno mundial en el festival; El Trayecto, de Francisco Valdez; e Insular, de Héctor Valdez.

Asimismo, La Bachata del Biónico, de Yoel Morales; La Cigüeña, de Alejandro Andújar; La estrategia del M.ero, de Edgar de Luque Jácome; La Hembrita, de Laura Amelia Guzmán; y La tercera edad, de Archie López.

En tanto, la competencia de documentales incluye Aquí Estamos, dirigido por Violeta Lockhart; Consuelo, de Fernando Santos Díaz; El Fotógrafo de La 40, de Erika Santelices y Orlando Barría; Fútbol desde el Corazón, de Nelson González; y Yaque, de Oliver Olivo.

Mientras que en cortometrajes figuran ¿Qué importa esa M**?*, de Isaac Morantus; Baño de Sangre, de Jensson Cruz; Bestia, de Elian Abreu; Misterio oculto, de Jhon E. Díaz; Joselo, de Josías Domínguez; Marea, de Adrián Díaz; Limpiabotas, de Yen Romero; La Naguera, de Luis Camilo; Reloj Antiguo, de Yorjina Moran; Ebandeli, de Melvin Báez y Patricia Valerio; Azul, de Rebecca Dalmasí; Voyeur, de Franchelle Marie Ulloa; Un Adiós para Lilí, de Lorena Durán; Antología del Estado Natural (Manchada), de Inés de los Santos; y La Suerte, de Victor E. Stamers.

El Dffnyc dedica una sección especial a las voces de la diáspora dominicana, con largometrajes y cortometrajes que exploran la experiencia de vivir fuera del país, manteniendo viva la conexión cultural y las raíces dominicanas.

En la competencia de largometrajes de la diáspora participan 1.5 million, de Gregory Hernández; Mangú Aquí 2, de Luke Bond; Retratos de República Dominicana, de Daihoro Peguero; Something of Value, de Yaniel Paulino; y También se migra por ser, de Miguel Oniel.

En la sección de clásico dominicano, el festival presenta La Fiesta del Chivo, dirigida por Luis Llosa, una adaptación cinematográfica de la novela de Mario Vargas Llosa que explora la oscura era de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo.

El Dffnyc también incluye una selección de películas fuera de competencia, que brindan al público la oportunidad de descubrir producciones destacadas. Entre ellas se encuentran Dueños del Tiempo, dirigida por Luis Llosa que explora la historia y cultura dominicanas, y Wifredo, el legado de un genio del lente, dirigida por José R. Soto Jiménez, que rinde homenaje al fotógrafo Wilfredo García y su legado en la fotografía y las artes visuales.

La semana de actividades concluirá con la película Freddy, que rinde tributo al legado del humorista y comunicador Freddy Beras Goico.