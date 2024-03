Your browser doesn’t support HTML5 audio

La definición correcta de la palabra animación proviene del latín, lexema «anima», que significa «alma», por lo que el portal WikipedIa sostiene que la acción de animar es «dotar de alma», refiriéndose a todo aquello que no la tuviera.

El cine de animación, el buen cine de animación, tiene como característica principal dotar de vida a dibujos y diseños que, en su estado original, no dicen ni transmiten nada. Esa es su gracia.

El talento de los animadores fílmicos, es de una expresión artística que casi llega a la magia, al transmitirnos emociones, alegrías o pesares, a partir de disponer de la forma adecuada, de diseños que en principio solo son líneas y un concepto. El resto lo hacen: talento, concepto y paciencia.

Hemos visto, en una presentación especial para medios en la sala 14 de Caribbean Cinemas VIP, 20 minutos de escenas y tres musicales de Capitán Avispa y lo que nos dejó, fue plena, mágica y diferenciadora.

Al ver esas escenas de Capitán Avispa, es claro que el nivel de animación, sonido, edición y los colores pasteles de su fotografía, es probablemente el mejor de cuantos se han producido en el país para una producción de este tipo.

Es más que una película animada

Lo que implica la Capitán Avispa, y supera la sensación de que es un producto de calidad por la garantía y criterios estéticos de Juan Luis Guerra, por el valor de la historia de avispas y los avispones en una trama entretenida y cargada de valores y de estímulos al ejercicio de la bondad, por los talentos nacionales e internacionales involucrados, por la perspectiva internacional que se proyecta con presencia en Estados Unidos, islas del Caribe y Sur América, por su intensa campaña de publicidad (tanto exterior, digital como de televisión y otros medios) la más omnipresente (y nos imaginamos que la más costosa de los últimos meses) en medios tradicionales y digitales además de publicidad exterior que hayamos visto en los últimos años en torno a un proyecto de cine nacional.

Sinopsis: Capitán Avispa es un superhéroe caribeño que lucha por el bien de las abejas y las avispas que habitan en los pañales de Roble Aguijón. Viven en perfecta armonía, hasta que aparece el archienemigo Avispón Jacques Puasón.

Es claro que el productor Juan Luis Guerra ha decidido lograr que la película esté fijada en el gusto y la mente del público, del que espera llene las salas de cine para disfrutar el mundo de Avispatrólopolis.

No, Capitán Avispa supone más que todo eso.

Este título implica el real nacimiento del cine dominicano de animación dominicano, todo de cara al estreno del 4 de abril en los cines. No estamos afirmando que sea esta la primera cinta de animación nacional, cierto.

Para hacerle una crítica, no es posible ahora, Hay que esperar para verla, pero algunos elementos saltan a la vista: la obra. Pero mientas llega el estreno, es oportuno reflexionar lo que implica este título

Capitán Avista, no obstante, no es compendio musical de la creatividad como compositor e intérprete, de Juan Luis Guerra. Es una película impregnada de la música de Juan Luis, incluyendo temas conocidos y piezas inéditas escritas e interpretada para la producción, pero su objetivo es transmitir valores de bondad, no violencia, actitud de servicio y respeto por la vida.

El precedente

La primera película animada dominicana fue 3 al rescate, estrenada el seis de enero 2011, basada en un corto animado homónimo producido por Raycast Animation Studio y Antena Latina Films (2010), dirigido por Jorge y Luis Morillo, escrita por Christian López, Edwin Gautreau y Lucy Bedeglez.

3 al rescate contó con las actuaciones (en voces fuera de cámara), de Cuquín Victoria (Gato Vinicio), Kenny Grullón (Pollo Frank.), Roger Zayas(Chivo Enrique), Antonio Melenciano (Cazador Garra Méndez) Frank Perozo (Larry y Juanchy), Panky Saviñón (Harry y René), Irving Alberti (Don Nicanor y Alfredo) ,Memo Cortines (Iguana Bilpo) y Luís José Germán (Cerdo Mauricio y el Cocodrilo Camilo). Era un proyecto muy prometedor, por lo que es una pena enorme que los productores no hayan sacado nada desde entonces, dada la inexistente (hasta ahora que estamos a la puerta del estreno de un proyecto fílmico que ha de llegar para cambiarlo todo).

Expresiones de animación hemos tenido desde hace años, pero nunca a nivel de cine, fuera de 3 al Rescate, sobre todo con publicidad para televisión, con piezas como el spot de Café Santo Domingo, con la actuación de voces como las de Freddy Beras Goico y Julio César Matías, en los que se nota una animación bastante limitada sobre todo en la suavidad de los movimientos, pero era animación en un medio de altísimo alcance.

Posterior tuvimos cortos animados en varias entregas de la Bienal de Artes Visuales, en 2001, en la cual vimos un corto animado que presentaba un lavador de parabrisas, que tira la esponja a un vehículo que casualmente no tenía parabrisas y el húmedo instrumento de limpiar cristales, cae en la camisa blanca del conductor.

Era un trabajo de trazos extremadamente simples y gráciles: todo en blanco (el fondo) y negro (los trazos). Ese trabajo tenía gracia a impacto. No recuerdo el autor, pero era claramente una pieza de animación simple y brillante.

Capitán Avispa abrirá las compuertas del cine de animación como proyecto que marca una diferencia y que incursiona en uno de los dos géneros menos cultivados en cine dominicano: la animación y los musicales. Afortunadamente, el proyecto es de animación y es musical.

Hay otros proyectos de animación, entre los cuales el más conocido es Olivia y las nubes, de la productora Guasábara Cine SRL, de cual tenemos información de que tiene estándares de calidad muy elevados, lo que armonizará con el perfil de producción de Capitán Avispa.

Ficha técnica

Título original: Capitán Avispa

Directores: Jean Luis Guerra/Jonathan Meléndez

Productor general: Juan Luis Guerra

Productor en línea: Rafael Báez

Supervisora de producción: Mónica Maldonado

Guión: Miguel Yarull y Gustavo López

Género: Animación/acción

Formato rodaje: Digital 4K

Nacionalidad: Dominicana

Distribución: Caribbean Cinemas

Año: 2024

Duración: 96 minutos

Locaciones: Avispatrópolis y Reino de la Miel

Idioma: Español

Elenco: Luis Fonsi (Capitán Avispa), Juanes, Joy Huerta, Juan Luis Guerra, José Guillermo, Héctor Aníbal, Karen Martínez, Adalgisa Pantaleón, Amelia Vega, Roger Zayas, Bianca García