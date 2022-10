Bullet Train (Tren Bala)

Escena de Bullet Train.

David Leitch ha acumulado una vasta experiencia como coordinador de escenas de acción, director de segundas unidades e incluso como doble de riesgo, de hecho, ha sido doble de Brad Pitt y Jean Claude Van Damme en el pasado. Tal vez por esto haya desarrollado una visión tan diáfana del entorno tridimensional que enmarca las escenas de acción, el movimiento escénico y la precisión coreográfica. Estos han sido, a mi entender, los atributos que hacen sus películas tan atractivas para el gran público. Bullet Train es el quinto largometraje dirigido por Leitch, su filmografía está compuesta por John Wick, Atomic Blonde, Deadpool 2 y Fast & Furious presents: Hobbs and Shaw. Todas han sido éxitos comerciales sin duda alguna.

Bullet Train es una comedia de acción concebida a partir del guión escrito por Zak Olkewicz basado en la novela del japonés Kōtarō Isaka y producida por Antoine Fuqua. Narra la historia de “Ladybug” (Brad Pitt) el atolondrado ex asesino, a quien, a raíz de una racha de mala suerte, se le asigna la tarea de robar un maletín del compartimiento de equipaje de un “tren bala” que se dirige de Tokio a Kioto, sin que le hayan explicado lo que contiene y lo que implica. A bordo del tren también van los asesinos “Lemon” (Bryan Tyree Henry) y “Tangerine” (Aaron Taylor Johnson) quienes escoltan al hijo del temible jefe de un Yakuza llamado “White Death” (Michael Shannon), “Prince” (Joey King), una angelical asesina adolescente con pinta de colegiala británica, “Wolfe” (Bad Bunny), miembro de un cartel mexicano que busca a Ladybug para ajustar cuentas y “Hornet” (Zazie Beetz) una letal asesina que usa un ingenioso disfraz para infiltrarse en el tren y quien también está detrás del misterioso maletín. El elenco lo completan Logan Lehrman, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada y Sandra Bullock, y los cameos de Ryan Reynolds y Chaning Tatum en roles no acreditados.

Estamos ante una película coral de alto octanaje, rápida, violenta y divertida que se regocija en el denso berenjenal de personajes y situaciones. Todos los aspectos técnicos de la película están orientados al logro de un concepto alegre, colorido y luminoso en semblanza de un anime japonés. Pitt demuestra que tiene lo que hace falta para la comedia física, el resto de las actuaciones hace el trabajo sin aspavientos.

Pudiera considerarse un logro del director el hecho de haber conformado una historia con tantos giros estructurales, con diálogos tan elaborados que permiten forjar una perspectiva psicológica de los personajes, con escenas de violencia visceral y aun así mantener el buen humor de manera consistente a lo largo de la película.

Ahora bien, cuando se llega al tercer acto, los niveles de saturación de la trama han llegado a su punto culminante y a partir de allí se queda sin combustible y cae en picada estrepitosamente. El caótico y prolongado clímax se siente como si se les hubieran agotado las buenas ideas y no supieran cómo concluir lo que empezaron.

Bullet Train es otro intento que apela a un guión coral y al atractivo de un elenco de superestrellas para atraer las grandes audiencias, ya lo hicieron Don't Look Up, Death on the Nile y Knives Out, sumen a esto elaboradas coreografías de peleas, sangre por doquier y tienen el anzuelo perfecto. Todo lo cual apunta a la conformación de una nueva tendencia. Desde ya, muchos la consideran como el estreno más refrescante y divertido del verano y a decir verdad las utilidades hablan por sí solas. El presupuesto fue de US $90 millones y la recaudación al momento asciende a US $230 millones. Un Blockbuster instantáneo.

En resumidas cuentas, Bullet Train es recomendable siempre y cuando lo que se busque sea evasión pura y simple, sin compromiso, sin sustancia, sin sentido. Un tren que no conduzca a ninguna parte.

Ficha técnica

Título original: Bullet Train (Tren Bala)

Género: Accion, suspenso, comedia.

Año: 2022

Duración: 2 hr 6 min

País: Estados Unidos

Director: David Leitch

Productorres: Kelly McCormick, David Leitch, Antoine Fuqua.

Guión: Zak Olkewicz

Música: Dominic Lewis

Fotografía: Jonathan Sela

Edicion: Elizabet Ronaldsdottir

Reparto: Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry,

Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Bad Bunny,

Sandra Bullock.

Distribucion: Sony Pictures Releasing