Your browser doesn’t support HTML5 audio

Título original: Bad Boys 4: Ride or Die. Año: 2024. Género: Drama, Acción. País: USA. Dirección: Adil El Arbi, Bilall Fallah. Guion: Chris Bremner, Will Beall. Personaje: George Gallo. Elenco: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig. Duración: 1 hora 55 minutos.

“Bad Boys” es una clara heredera de un conjunto de películas que se manifestaron dentro del panorama ochentero hollywoodense. Policías combatiendo la corrupción policial y política con un sentido del humor irreverente y aderezado de mucha acción. Formula industrial que se mantuvo por más de una década llenando las pantallas.

A esto se le suma el subgénero de la “Buddy Films”, interesada mucho en explotar, en el caso del cine de acción, esa camaradería masculina de sus principales actores en una historia que los enfrenta al peligro y al combate de todo tipo de criminales.

Mike Lawrey (Will Smith) y Marcus Bennett (Martin Lawrence), no han pretendido nunca ir más allá de lo que el presupuesto argumental de esta saga les ha permitido resolver desde que se lanzaran a protagonizar en 1995 bajo los lineamientos de Michael Bay quien, al parecer, ha dejado una huella importante dentro de la historia que siempre ha corrido por el mismo carril desde sus inicios.

La cuarta entrega sigue los pasos de estos dos policías de Miami que no pretenden ser más dinámicos que en su primera entrega, pues los años han hecho estragos en el ánimo de ambos y no están para hacerse de lujos histriónicos.

Mientras se enfrentan a una nueva amenaza en la ciudad, una peligrosa red de narcotraficantes está desacreditando el legado del capitán Howard (Joe Pantoliano) al cual tienen que proteger, pero a la vez desafiar las propias reglas del sistema.

Este episodio no le importa jugar con la misma ruta marcada, principalmente en el humor, introducido en las escenas de acción que es donde alcanza su máxima expresión gracias al batido que Lawrence aplica a la misma dejando a Smith tragarse todas sus intenciones para no quedar por debajo.

“Bad Boys: hasta la muerte” quizás no alcance algunos buenos momentos de “Bad Boys for Life” (2020) en la que los realizadores Bilall Fallah y Adil El Arbi lograron una cúspide en la forma y estructura para la serie. Este reciente episodio queda más parco y menos salvaje.