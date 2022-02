Anécdotas, sorpresas y decepciones: qué debes saber en la carrera a los Óscar

The Power of the Dog

(Guillermo Azábal).- La carrera hacia los Óscar entra en su recta final y las nominaciones conocidas este martes dejan diversas anécdotas, sorpresas y decepciones que tener en cuenta antes de la entrega de las estatuillas el próximo 27 de marzo.

Las sensaciones de alegría y esperanza las ha dejado la cinta "The Power of the Dog" -la más nominada, con 12 candidaturas-, que se convirtió así en el filme más con más candidaturas de los producidos por Netflix, y la plataforma espera ahora ganar por primera vez en su historia el Óscar a mejor película.

Historia que ya ha hecho la película "Drive My Car", que se convirtió en la primera película japonesa en conseguir ser finalista en las categorías de mejor película y mejor guion adaptado.

Su director, Ryusuke Hamaguchi, se ha erigido también como el tercer director nipón, tras Hiroshi Teshigahara y Akira Kurosawa, elegido entre los cinco mejores cineastas del año para la Academia de Hollywood.

Sin olvidar a la cinta de animación "Flee", de Jonas Poher Rasmussen, que ha conseguido estar nominada a mejor película internacional, de animación y largometraje documental. Ninguna producción lo había logrado antes.

Además, en la categoría de mejor película internacional, la 94 edición de los Óscar tendrá entre sus candidatos por primera vez a una producción de Bután (sur de Asia)con la cinta "Lunana: A Yak in the Classroom".

Unos Óscar sin novatos en la categoría de mejor actor

Benedict Cumberbatch (“The Power of The Dog”), Andrew Garfield (“Tick, Tick… Boom!”), Will Smith (“King Richard”), Denzel Washington (“The Tragedy of Macbeth”)y Javier Bardem ("Being the Ricardos") ya contaban en sus palmareses con nominaciones previas en la categoría de mejor actor. Así que, por primera vez en 41 años, no competirán actores novatos en este registro.

Quien sí consigue estrenarse en esta ocasión en Krisen Stewart, como candidata mejor actriz principal por su papel de la Princesa Diana de Gales en "Spencer", de Pablo Larraín.

En el elenco de finalistas a mejor actriz protagonista, también figura la española Penélope Cruz ("Madres Paralelas"), que por primera vez ha sido nominada el mismo año que su pareja Javier Bardem. El matrimonio español acumula cuatro nominaciones a los Óscar cada uno a lo largo de su trayectoria.

Kirsten Dunst y Jesse Plemons conforman la otra pareja nominada para esta edición. Los dos son candidatos a mejor actriz de reparto y mejor actor de reparto, respectivamente, por sus papeles en "The Power of the Dog".

Antes que ellos, otras parejas consiguieron doblete de nominación: Vivien Leigh, por "Gone with the Wind"y Laurence Olivier, por "Wuthering Heights"; Elizabeth Taylor y Richard Burton, por "Who's Afraid of Virginia Woolf?"; Rachel Roberts, por "This Sporting Life" y Rex Harrison por "Cleopatra".

La decepción llegó para Lady Gaga ("The House of Gucci"), quien no está entre las elegidas a mejor actriz. La artista estuvo nominada a los BAFTA, Globos de Oro y los premios del Sindicato de Actores de EE.UU. (SAG, por su siglas en inglés.

Como curiosidades, Judi Dench ("Belfast") se ha convertido a sus 87 años en la mujer de más edad en ser nominada a mejor actriz de reparto; y la puertorriqueña Rita Moreno (90 años) pierde la oportunidad de volver a ganar el Óscar.

La primera latina en ganar una estatuilla a mejor actriz secundaria, gracias al papel de Anita con "West Side Story" en 1962, no repetirá triunfo con el "remake" del musical.

Spielberg, un mismo director en seis décadas

"West Side Story" sí tendrá a su director, Steven Spielberg, entre los seleccionados para ganar el premio a mejor dirección. De esta manera el cineasta se ha convertido en el primero en ser nominado en seis décadas distintas.

Aunque todos los pronósticos sugieren apostar por "The Power of the Dog" y por su directora, Jane Campion, quien será, tras Lina Wertmüller en 1977, la segunda mujer candidata en dos ocasiones diferentes al Óscar en esta categoría.

Finalmente, la anécdota musical corre a cargo del rockero norirlandés Geoerge Van Morrison, quien se postulará como compositor a mejor canción original con "Down to Joy" para la película "Belfast", de Kenneth Branagh