Zendaya: 4 cosas que quizás no sabías de la protagonista de Euphoria, que volvió a hacer historia en los Emmy

Zendaya ganó el lunes su segundo Emmy como mejor actriz protagónica de una serie dramática.

La noche del lunes fue de consagración para Zendaya.La estadounidense de 26 años ganó el Emmy a mejor actriz principal en una serie dramática por su interpretación de Rue Bennet, una adolescente que se recupera de su adicción a las drogas mientras busca su lugar en el mundo en la serie de HBO Euphoria."Solo quiero decir que mi mayor deseo para Euphoriaera que pudiera ayudar a curar a las personas. Solo quiero dar las gracias a todos aquellos que han compartido su historia conmigo", dijo Zendaya en su discurso al recibir el premio."Cualquiera que haya amado a Rue o sienta que es una Rue, quiero que sepas que estoy muy agradecida por tus historias y las llevo conmigo, y las llevo con ella".Entre varios agradecimientos, la actriz destacó al creador, guionista y productor de la serie, Sam Levinson."Gracias a Sam por compartir a Rue conmigo. Gracias por creer en mí incluso en momentos en los que no creía en mí misma", dijo mientras sostenía la estatuilla recién obtenida.La ficción, que debutó en 2019, estrenó su segunda temporada en enero de este año. Tenía 16 nominaciones a los máximos premios de Hollywood para la pequeña pantalla y ganó seis.Una tercera temporada de Euphoriaya fue confirmada por la cadena estadounidense, aunque de momento se desconoce cuándo se emitirá.Ícono de la moda, cantante y con una carrera en ascenso, Zendaya también se hizo conocida por su actuación en tres películas de la saga Spider-Man: "De regreso a casa" (Homecoming, 2017), "Lejos de casa" (Far from Home, 2019) y "Sin camino a casa" (No Way Home, 2021).

Tom Holland y Zendaya, protagonistas de tres filmes de Spider-Man, son pareja en la vida real.

Gracias a estos filmes conoció al actor británico Tom Holland, su actual pareja.A continuación, cuatro datos sobre Zendaya que quizás desconocías y que hemos recopilado en BBC Mundo.

1. Una estrella de Disney

Getty Images Zendaya y Bella Thorne protagonizaron la serie "A todo ritmo" (Shake It Up), que se vio por Disney Channel entre 2010 y 2013.

2. Hitos en la historia de los Emmy

3. Un nombre particular

Getty Images Euphoria se estrenó en 2019 en HBO y tiene a Zendaya como protagonista en el papel de Rue Bennett.

4. Activista desde temprana edad

Reuters Zendaya fue nombrada por la revista Time como una de las 100 personalidades más influyentes de este año.

Zendaya comenzó su carrera desde niña como modelo para marcas como Macy's y Old Navy.Tras estudiar actuación desde muy pequeña y participar en algunas obras de teatro, a los 13 años fue seleccionada por Disney para coprotagonizar la serie "A todo ritmo" (Shake It Up), que llegó al canal principal del conglomerado de entretenimiento infantil un año más tarde.La serie, en la que interpretaba a Rocky Blue, narraba las aventuras de dos adolescentes que son mejores amigas y buscan cumplir su sueño de bailar."A todo ritmo" tuvo tres temporadas. Durante el transcurso de la serie, además, Zendaya lanzó su carrera como cantante.Cuando en 2020 Zendaya ganó el premio a mejor actriz principal de una serie dramática por la primera temporada de Euphoria marcó un hito al convertirse en la mujer más joven en conseguir ese reconocimiento.Dos años más tarde, la artista volvió a obtener esa estatuilla, con lo que se convirtió en la más joven en ganarla dos veces.A su vez, pasó a ser la primera mujer negra premiada en dos ocasiones en esa categoría.También se integró a la lista de actores que ganaron el Emmy dos veces o más por un mismo personaje.Zendaya no es un nombre artístico sino su verdadero nombre de pila.Zendaya Coleman es hija de Kazembe Ajamu Coleman, un hombre de ascendencia africana, y Claire Stoermer, de ancestros alemanes y escoseses.El nombre es una invención familiar que proviene de la palabra tendaien shona, una lengua bantú originaria de Zimbabue. Tendai significa "dar las gracias"."Empezó como Jendaya o algo así, y mi papá tiene algo con las zetas y lo zen, algo muy agradable y tranquilo, así que me ayudó a llamarme Zendaya", declaró en 2011 a la revista Popstar!.La protagonista de Euphoria se ha preocupado a lo largo de su corta vida por apoyar algunas causas sociales.Es así que a sus 16 años formó parte de una campaña de ayuda humanitaria para las víctimas del huracán Sandy que azotó el Caribe y la costa este de EE.UU. en 2012.Al año siguiente publicó el libro Between U and Me: How to Rock Your Tween Years with Style and Confidence ("Entre tú y yo: cómo vivir tu preadolescencia con estilo y confianza").Zendaya decidió escribir ese libro para acompañar a las niñas en el camino hacia la adolescencia."La preadolescencia puede ser muy divertida y emocionante, pero también puede ser un momento difícil en la vida de una niña", dijo en su momento."Estás encontrando tu voz y estilo personal. Hay mucho drama en las relaciones con otras niñas, padres, hermanos, maestros y niños. Espero que este libro ayude a las niñas a superar las partes más difíciles de la preadolescencia y las ayude apreciar las partes divertidas".Cuando cumplió 18 lo celebró con una campaña para juntar alimentos para niños en Haití, Tanzania y Filipinas, y para sus 20 decidió reunir US$50.000 para el empoderamiento femenino.En enero de 2017 participó en una marcha en Washington DC por los derechos de las mujeres y en junio de 2020 en una marcha de protesta por el asesinato de George Floyd.Ha apoyado, a su vez, la campaña Black Lives Matter(en español, "las vidas negras importan").Preocupada por las futuras generaciones, colaboró en una campaña para que niños y adolescentes puedan estudiar carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por su sigla en inglés).Es una activista en favor de la belleza real -tanto que criticó a un medio cuando publicó una foto suya modificada con Photoshop- y ha participado en política mediante campañas para estimular el voto en Estados Unidos.También fue parte de iniciativas de Unicef y Onusida.