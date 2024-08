Your browser doesn’t support HTML5 audio

11/08/2024 · 06:24 AM

Getty Images El presidente ucraniano ha confirmado que el ejército de su país ha cruzado la frontera con Rusia.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha reconocido que su ejército ha lanzado una ofensiva militar sobre suelo ruso.

En un discurso difundido el sábado por la noche, Zelensky aseveró que el ejército de Ucrania estaba llevando la guerra hacia el "territorio del agresor".

Kyiv lanzó un ataque sorpresa contra su vecino el pasado martes a través de la región fronteriza de Kursk (al occidente de Rusia) y consiguió avanzar rápidamente más de 10 kilómetros dentro de Rusia.

La acción representa la incursión más profunda en suelo ruso lanzada por las fuerzas ucranianas desde que el Kremlin comenzó su invasión a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022.

La ofensiva ucraniana, sin embargo, no ha alejado los combates de su territorio. Así a primeras horas del domingo, la capital Kyiv y varias otras ciudades ucranianas fueron atacadas por el ejército ruso con aviones no tripulados y misiles, informaron funcionarios locales.

Getty Images Rusia asegura que ha neutralizado la operación lanzada por Ucrania, pero admite que los combates siguen.

Despejando las dudas

En su discurso, Zelensky agradeció a los "guerreros" de Ucrania y aseveró que había discutido la operación en Rusia con el principal comandante militar del país, Oleksandr Syrskyi.

"Ucrania está demostrando que realmente puede restaurar la justicia y garantizar la presión necesaria sobre el agresor", agregó el mandatario.

Aunque desde el Kremlin han asegurado que han neutralizado la incursión ucraniana, en el terreno parecen estar teniendo problemas para detener el avance de las tropas de Kyiv.

Más de 76.000 personas han sido evacuadas en la región de Kursk, las últimas en el distrito de Belovsky (a unos 110 kilómetros al sur de la capital regional), informó el gobernador de la región, Aleksei Smirnov.

En otras, entretanto, los habitantes decidieron marcharse sin esperar a lo que decidan las autoridades, confirmó el gobernador de la región de Bélgorod, Viacheslav Gladkov.

"Un gran número de residentes tomó la decisión de abandonar temporalmente Krasnaya Yaruga y los pueblos cercanos por la noche, aunque no teníamos información de que fuera necesaria la evacuación, por lo que tales decisiones no se tomaron y aún no se han tomado", dijo Gladkov.

El canal ruso de Telegram "Dos Mayores", crítico con la cúpula militar rusa, afirmó que las fuerzas ucranianas habían "avanzado en un frente amplio" en el distrito de Belovsky y que "todo alrededor del centro del distrito de Belaya está ocupado por el enemigo", reportó el servicio ruso de la BBC.

Moscú, por su parte, ha impuesto el régimen "antiterrorista" en tres zonas fronterizas con Ucrania para hacer frente a la situación.

La decisión significa que las autoridades de las regiones de Kursk, Belgorod y Bryansk pueden restringir el movimiento de personas y vehículos e intervenir llamadas telefónicas, entre otras medidas.

Getty Images El Kremlin ha impuesto el régimen "antiterrorista" en parte de su frontera con Ucrania para enfrentar la incursión lanzada por su vecino.

La lucha no cesa

Los combates continuaron el sábado por la noche. La agencia TASS reportó cuatro explosiones sobre el cielo de la ciudad de Kursk, a las que hay que sumar otras diez a lo largo del día, reportó el servicio ruso de la BBC.

Por su parte, el gobernador Smirnov afirmó el domingo por la mañana que 13 personas resultaron heridas en un “traicionero” ataque ucraniano.

Los heridos se produjeron el sábado por la noche cuando los restos de un misil ucraniano derribado cayeron sobre un edificio de varios pisos en la capital regional.

Las autoridades de las regiones vecinas de Voronezh y de Belgorod también informaron de ataques con aviones no tripulados ucranianos durante la noche, aunque no mencionaron de víctimas ni heridos.

En Ucrania, un hombre de 35 años y su hijo de cuatro años murieron en la región de Kyiv cuando un fragmento de cohete cayó sobre casas residenciales, reportaron el domingo los servicios de emergencia.

Tres personas más resultaron heridas, entre ellas un niño de 13 años.

El alcalde de la capital ucraniana, Vitaliy Klitschko, publicó en Telegram a primera hora del domingo que las unidades de defensa aérea estaban "operando" y advirtió a los civiles que se quedaran en refugios.

Getty Images Rusia está enviado refuerzos militares a su región fronteriza para repeler a las fuerzas ucranianas.

Invadiendo a invasor

La inédita incursión de Ucrania en Rusia comenzó el martes por la mañana, cuando hasta 1.000 de sus soldados, apoyados por tanques y vehículos blindados, entraron en la región limítrofe de Kursk, denunció Rusia.

Hasta ahora, Kyiv se había limitado a prestar apoyo a grupos disidentes que intentaron acciones similares o a lanzar drones y misiles contra el territorio ruso.

Desde el inicio de la operación se ha informado de que los militares ucranianos han tomado varias aldeas y también están amenazando a la ciudad de Sudzha.

El viernes, apareció un video que mostraba a soldados ucranianos armados que afirmaban haber asumido el control de la localidad, así como de una importante instalación de gas propiedad de la empresa estatal rusa Gazprom.

BBC Verify ha confirmado que las imágenes eran efectivamente de la instalación de Gazprom, la cual se encuentra a las afueras de Sudzha, a unos 7 kilómetros de la frontera con Ucrania. La grabación, sin embargo, no certifica la afirmación de que las tropas ucranianas han tomado toda la ciudad.

Los blogueros militares rusos han asegurado que la localidad todavía está en manos de Moscú.

BBC Verify confirmó la ubicación de otro video publicado en línea el viernes por la mañana, en el cual se observa un convoy ruso destruido.

En la grabación se ve una fila de 15 vehículos quemados y abandonados en una carretera que atraviesa la ciudad de Oktyabrskoe, aproximadamente a 38 kilómetros de la frontera en el lado ruso.

Las imágenes también muestran soldados rusos, algunos heridos, otros posiblemente muertos, en los restos de los aparatos.

Moscú ha enviado refuerzos, incluidos tanques y sistemas de lanzamiento de cohetes, a la región de Kursk y ha asegurado que sus tropas rusas "siguen repeliendo el intento de invasión" de las fuerzas ucranianas.

Las declaraciones de oficiales rusos no han podido ser verificadas de forma independiente.

Getty Images Miles de rusos han sido evacuados como consecuencia del sorpresivo ataque ucraniano.

Piden preocupación

La agencia nuclear de las Naciones Unidas llamó a Rusia y a Ucrania a "ejercer la máxima moderación" a medida que los combates se acercaban a la planta de energía nuclear de Kursk, una de las mayores instalaciones de este tipo en Rusia.

El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, reclamó que se tomen medidas "para evitar un accidente nuclear con el potencial de graves consecuencias radiológicas".

La central eléctrica está situada a unos 60 kilómetros al noreste de la localidad rusa de Sudzha.

*con información de Jaroslav Lukiv, Sofia Ferreira Santos y del servicio ruso de la BBC

