Zelensky asegura ante la ONU que Rusia debe recibir un castigo justo por la invasión de Ucrania

Getty Images

En un video pregrabado, el líder ucraniano pidió la creación de un tribunal de guerra especial

Rusia debe enfrentar un "castigo justo" por su invasión a Ucrania, dijo este miércoles el presidente Volodymyr Zelensky en la Asamblea General de Naciones en Nueva York.En un video pregrabado, el líder ucraniano pidió la creación de un tribunal de guerra especial y detalló los presuntos crímenes de guerra que ha cometido Rusia en la invasión de Ucrania.También estableció una "fórmula" de paz, que incluye más apoyo militar y castigar a Rusia en el escenario mundial.Su discurso recibió una ovación de pie de muchos de los asistentes a la sesión.

Reuters

El discurso de Zelesnky recibió una ovación de pie de muchos de los asistentes a la sesión.

"Guerra ilegal"

Getty Images Zelensky habló a través de un mensaje pregrabado.

Enfrentar consecuencias

En sus palabras introductorias, Zelensky acusó a Rusia de causar "turbulencias catastróficas" con su "guerra ilegal".El mandatario habló el mismo día en el que el presidente ruso, Vladimir Putin, convocó a 300.000 reservistas para apoyar las operaciones militares que mantiene en Ucrania, un anuncio que provocóZelensky dijo que la medida mostraba que su enemigo no hablaba en serio sobre las conversaciones de paz.También condenó los planes recientemente anunciados en las áreas de su país ocupadas por tropas de Moscú para celebrar referéndums sobre su unión a Rusia.La creación de un tribunal especial ayudaría a que Moscú", dijo Zelensky.El mandatario se refirió al descubrimiento de 445 nuevas tumbas en Izyum, una ciudad del noreste de Ucrania recientemente recuperada de las fuerzas rusas durante una contraofensiva ucraniana.Zelensky detalló las denuncias de crímenes de guerra en la ciudad, incluso contra un hombre que supuestamente fue castrado y asesinado."¿Por qué los militares rusos están tan obsesionados con la castración?", preguntó.La palabra "castigo" apareció unas 15 veces en el discurso de Zelensky y fue la primera de sus cinco condiciones no negociables para la paz."Rusia debe enfrentar las consecuencias de su agresión", dijo, a través de más sanciones contra individuos y de que la ONU despoje a Moscú de su poderoso papel como miembro permanente del Consejo de Seguridad.También pidió que se protejan las vidas de los ucranianos y que se respeten las fronteras reconocidas internacionalmente del país.Como su cuarta y quinta condiciones, pidió nuevas garantías de seguridad para Kyiv y que el mundo se una para denunciar la agresión armada de Moscú.Luciendo su camiseta verde característica, el líder ucraniano dio las gracias a los 101 países de la ONU que votaron para permitirle dirigirse a la asamblea en un video en lugar de en persona.Criticó a los siete países, incluida Rusia, que votaron en contra de su aparición en video, y cuestionó a los que se mantuvieron neutrales durante el conflicto.A pesar de la sugerencia de Zelensky de que Rusia no se tomaba en serio las negociaciones de paz, las dos naciones completaron un importante intercambio de prisioneros de guerra el miércoles.Más de 200 combatientes fueron devueltos al lado ucraniano, incluidos 10 extranjeros, mientras que Rusia recibió a 55 soldados y al político prorruso Viktor Medvechuk, que enfrentaba cargos de traición en Ucrania.Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.