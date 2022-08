Zaporiyia: inquietud internacional después de que la central nuclear quedara temporalmente desconectada de la red eléctrica de Ucrania

Reuters

El presidente ucraniano Volodomyr Zelensky aseguró que Europa enfrentó la perspectiva de un desastre el jueves después de que la mayor planta nuclear de su país, que está ocupada por tropas rusas, quedara desconectada temporalmente de la red eléctrica de Ucrania.Solo gracias a que se activó el suministro de emergencia, la planta de Zaporiyia pudo operar de manera segura, agregó.El corte en el suministro ocurrió después de que incendios hubieran dañado las líneas eléctricas aéreas.Existe una creciente preocupación por los combates cerca del complejo, que es la planta nuclear más grande de Europa."Si los generadores diésel no se hubieran encendido, si la automatización y nuestro personal de la planta no hubieran reaccionado después del apagón, entonces ya estaríamos obligados a enfrentar las consecuencias de un accidente de radiación", advirtió el jueves por la noche el presidente Zelensky.El daño fue causado por incendios que la agencia nuclear estatal de Ucrania dijo habían interferido con las líneas eléctricas que conectaban la planta el jueves, cortando temporalmente a Zaporiyia de la red nacional por primera vez en su historia."Como resultado, las dos unidades de energía en funcionamiento de la estación fueron desconectadas de la red", dijeron funcionarios de Kyiv.La Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) advirtió que tener "un suministro de energía fuera del sitio a salvo de la red es esencial para garantizar la seguridad nuclear.

Bombardeos rusos

Preocupación

Las imágenes de satélite tomadas el miércoles mostraron un extenso incendio en las inmediaciones del complejo nuclear.Volodymyr Zelensky culpó del daño a los bombardeos rusos, y en su discurso nocturno acusó a Moscú de poner a Ucrania y EuropaPero el gobernador local designado por Rusia, Yevgeny Balitsky, culpó al ejército ucraniano por los ataques, acusándolos de causar cortes de energía en la región.La BBC no pudo verificar de forma independiente quién fue el responsable.Los niveles de radiación en las cercanías se mantuvieron normales a pesar de que el complejo nuclear perdió su principal suministro de energía el jueves, informaron funcionarios locales.La planta "permaneció conectada a una línea de 330 kV de la instalación de energía térmica cercana que puede proporcionar electricidad de respaldo si es necesario", dijo el OIEA en un comunicado, citando a la agencia nuclear estatal de Ucrania.Normalmente, la planta nuclear suministra una quinta parte de la electricidad total de Ucrania, por lo que su continua desconexión de la red nacional plantearía serios desafíos para Ucrania.El sitio nuclear ha estado ocupado por las fuerzas militares rusas desde principios de marzo, pero continúa siendo operado por técnicos nucleares ucranianos.El Kremlin ha señalado que permitirá que los inspectores internacionales visiten el complejo, pero hasta que eso suceda es difícil verificar lo que sucede en el terreno."Casi todos los días hay un nuevo incidente en la planta de energía nuclear o cerca de ella. No podemos darnos el lujo de perder más tiempo", dijo el director general de la OIEA, Rafael Grossi, en un comunicado, repitiendo su llamado a encabezar una misión internacional a la planta en los próximos días.A los expertos en energía les preocupa que algunos de los mecanismos de seguridad de la planta puedan fallar si el complejo pierde toda la energía.Se produce en medio de afirmaciones de Kyiv de que Moscú podría estar tratando de desviar intencionalmente la energía de la planta nuclear ocupada para volver a conectarla a la red eléctrica de Rusia.El jueves hubo informes de los medios de comunicación sobre cortes de energía en pueblos y aldeas en las partes vecinas de la Ucrania ocupada por Rusia.El gobierno de Washington condenó cualquier intento de Moscú de redirigir la energía generada por la planta fuera de la red nacional de Kyiv."La electricidad que produce pertenece legítimamente a Ucrania", dijo el jueves por la noche el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, y agregó que "ningún país debería convertir una planta de energía nuclear en una zona de guerra activa".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.