Will Smith rompe su silencio sobre la bofetada a Chris Rock en los Oscar: Estaré acá cuando estés listo para hablar

Will Smith reapareció después de meses en silencio.El actor, que en la última ceremonia de los Oscar abofeteó a su colega Chris Rock, dijo que se puso en contacto con él después del incidente, pero que el comediante le respondió que "no está listo para hablar".Smith publicó un video en YouTube este viernes en el que reflexiona sobre la bofetada, la primera vez que se lo ve hablando de ello desde la gala del pasado 27 de marzo, en el que reiteró sus disculpas."Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable", dijo, "estaré acá cuando estés listo para hablar".Smith anteriormente solo había emitido declaraciones escritas sobre el violento altercado.En el video, Smith responde preguntas que parecen escritas por el público. Él mismo lee las preguntas en voz alta y se dirige directamente a la cámara.

Getty Images

Smith golpeó a Rock después de que el cómico hiciera una broma sobre la esposa del actor, Jada Pinkett Smith.

"Pasé los últimos meses reproduciendo y comprendiendo los matices y las complejidades de lo que sucedió en ese momento", dijo el actor."No estaba pensando en cuántas personas resultaron heridas entonces (...) No hay una parte de mí que piense que esa fue la forma correcta de comportarse".Smith explicó: "Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibí es que no está listo para hablar y, cuando lo esté, lo hará".También dijo que su esposa, Jada Pinkett Smith, no le pidió que hiciera algo para defenderla después de que Rock hiciera la broma. "Jada no tuvo nada que ver con eso", sostuvo."Quiero pedir perdón a mis hijos y a mi familia por los problemas que nos provocó a todos".

Getty Images

Will Smith y Jada Pinkett Smith en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair.

Por su parte, durante un show de comedia el pasado 24 de julio en Nueva Jersey, EE.UU., Rock bromeó brevemente sobre el incidente de hace 4 meses.

Qué pasó

Rock -quien subió al escenario en la gala de los Oscar como parte del espectáculo- hizo lo que él entendía que era un chiste respecto a la cabeza rapada de Pinkett Smith, que sufre de alopecia. Smith se subió al escenario y lo golpeó.Pinkett Smith habló el mes pasado y dijo que era su "más profunda esperanza" que su esposo y Rock pudieran reconciliarse después del incidente.Anteriormente, Pinkett Smith había publicado en sus redes sociales que era una "temporada de sanación". https://www.youtube.com/watch?v=jXrxDKwlA_s Smith también se disculpó con sus compañeros nominados a los Oscar: "Sabes, esto es una comunidad, gané porque votaste por mí. Realmente me rompe el corazón haber robado y empañado tu momento".Después del incidente en el escenario, Smith ganó su primer Oscar por su papel en King Richard, una película sobre el padre de Serena y Venus Williams.La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos vetó a Smith de sus eventos durante los próximos 10 años después de lo que describió como un "comportamiento inaceptable y dañino" en el escenario.Afirmó que se le pidió a Smith que abandonara la ceremonia de premiación después de la bofetada, pero él se negó, y un productor aclaró más tarde que el propio Rock no quería que Smith fuera expulsado por la fuerza o arrestado por la policía.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.