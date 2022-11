Will Smith dice que fue la ira contenida la que lo llevó a abofetear a Chris Rock la noche de los Oscar

Getty Images

El actor estadounidense Will Smith dijo que fue su ira "contenida" lo que lo llevó a abofetear al comediante Chris Rock en el escenario de los Oscar en marzo.El actor hizo estas declaraciones en la primera entrevista que dio tras el incidente, que describió como "una noche horrible"."Estaba pasando por algo esa noche, ¿sabes?", dijo en "The Daily Show con Trevor Noah". "No es que eso justifique mi comportamiento en absoluto".Smith dijo que había "muchos matices y complejidades", pero agregó: "Simplemente, perdí el control ".Smith subió al escenario en la ceremonia de premiación de Hollywood después de que Rock hiciera una broma sobre la cabeza rapada de la esposa de Smith. Jada Pinkett Smith sufre de alopecia, una condición que provoca la pérdida de cabello.

"Entiendo lo impactante que fue"

Getty Images Smith posa junto a su esposa, Jada Pinkett Smith, en la ceremonia de los Oscar.

Próxima película

"Entiendo lo impactante que fue"

Anteriormente, el actor había dicho que su esposa no le pidió que confrontara a Rock."Creo que lo que diría es que nunca sabes por lo que está pasando alguien", dijo, sin dar más detalles sobre a qué se refería.La entrevista en el programa nocturno de la televisión estadounidense fue la primera vez que Smith fue cuestionado públicamente sobre lo que ocurrió la noche de los Oscar. "Entiendo lo impactante que fue para la gente... Me pasé. Esa era una", le dijo a Noah."Esa fue una noche horrible, como puedes imaginar".En julio, publicó un video en YouTube, respondiendo preguntas que parecían haber sido escritas por fans de los Premios de la Academia. Antes de eso, solo había emitido declaraciones escritas sobre el altercado.Smith apareció en el episodio del lunes por la noche de "The Daily Show" para promocionar su próxima película "Emancipation", que se estrenará la próxima semana, lo que la hace elegible para los premios Oscar del próximo año. Smith, quien recibió el premio al mejor actor de este año después de la bofetada, dijo que la idea de que su nueva película estaría "manchada" durante la próxima temporada de premios por sus acciones lo "estaba matando".Al actor, de 54 años, se ley también renunció a la Academia, que organiza la ceremonia.Cuando se le preguntó en otra entrevista qué diría a los críticos que afirmaban que era demasiado pronto para promocionar su trabajo, respondió: "Entiendo completamente que si sabes que alguien no está listo, respetaría absolutamente eso y les permitiría su espacio para no estar listos". "Mi mayor preocupación es mi equipo. La gente de este equipo ha hecho algunos de los mejores trabajos de toda su carrera, y mi mayor esperanza es que mis acciones no penalicen a mi equipo".