Vuelo AF447: absuelven a Airbus y Air France en Francia por el mortal accidente del vuelo entre Río y París en 2009

Forca Aerea Brasileira

Aunque aparecieron restos flotando en el agua, llevó años encontrar el avión en el fondo marino.

Un tribunal francés absolvió este lunes a la aerolínea Air France y al fabricante Airbus de los cargos de homicidio involuntario por el trágico accidente del vuelo 447 en junio de 2009.El Airbus A330 operado por Air France, que cubría la ruta entre Río de Janeiro y París, se precipitó sobre el Océano Atlántico durante una tormenta, en un siniestro en el que murieron las 228 personas que iban a bordo de la aeronave.El tribunal alegó que, incluso si las compañías hubieran cometido errores, no es posible probar un vínculo causal entre estos y el accidente.

Un golpe para las familias

EPA Claire Durousseau, quien perdiò una sobrina en el accidente, expresó su malestar por la sentencia.

Error humano en una situación límite

Reuters La recuperaciòn de los restos del avión requirió mucho tiempo y esfuerzos.

Los familiares de las víctimas expresaron su malestar por la absolución, y algunos de ellos se mostraron aturdidos tras la lectura del veredicto al final de un largo juicio público.Danièle Lamy, presidenta de la asociación que representa a las víctimas, declaró que las familias estaban "disgustadas" porque su larga lucha por hacer justicia había quedado en nada."Todo lo que queda tras estos 14 años de espera es desesperación, consternación e ira", afirmó Lamy.Claire Durousseau, cuya sobrina murió en el accidente, aseguró que el veredicto es un duro golpe para los que no están: "Nuestros seres queridos han muerto por segunda vez. Me pone enferma".Las víctimas, 12 miembros de la tripulación y los 216 pasajeros a bordo del vuelo, procedían de. El juicio ha sido el primero celebrado en Francia contra corporaciones por homicidio involuntario.Air France y Airbus siempre negaron los cargos, por los que les reclamaban una multa máxima de 225.000 euros (US$247.000).Las empresas alegaron que el accidente se produjo por un error del piloto.La investigación reveló que el avión se vio inmerso en una tormenta eléctrica a gran altura horas después de partir de Río de Janeiro.Cuando los sensores de velocidad del aire se congelaron y ofrecieron lecturas falsas, los pilotosde la aeronave, que se precipitó sobre el océano.El juez reconoció que hubo varios actos de negligencia por parte de ambas compañías, pero descartó que hubiera certeza suficiente para responsabilizar a Airbus y Air France por el accidente."Un vínculo causal probable no es suficiente para caracterizar un delito", indicó la jueza en su declaración ante una sala de audiencias abarrotada.Air France expresó "su más sentido pésame" a los familiares y Airbus reafirmó su "compromiso total" en materia de seguridad aérea.El accidente del vuelo AF447 ha sido.El avión se estrelló contra el mar desde una altura de 38.000 pies (11.580 metros) y su armazón fue descubierto después de una larga búsqueda a lo largo de 10.000 kilómetros cuadrados de fondo marino.