Volodymyr Zelensky, el presidente poco convencional que se enfrenta a Putin

https://www.youtube.com/watch?v=lmqtZZzgAP8Si no puedes ver el video haz clicaquí.El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no tenía ninguna experiencia en política cuando fue elegido como mandatario hace tres años, y ahora se ha erigido en un líder en guerra ante la invasión ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin.Zelensky ha movilizado a la nación con sus declaraciones y videos en modo selfie y ha dado voz a la indignación y la resistencia de su pueblo frente a la agresión rusa, asegura el periodista de la BBC Stephen Mulvey.Pero su presidencia y su candidatura a la presidencia de Ucrania no ha estado exenta de polémica. En este video te contamos más sobre Zelensky, el presidente de Ucrania convertido en líder en tiempos de guerra.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.