Virus de millones de años de antigüedad ayudan a combatir el cáncer, según un nuevo estudio

Reliquias de virus antiguos -que han pasado millones de años escondidos dentro del ADN humano- ayudan a nuestro cuerpo a combatir el cáncer, según señala un estudio llevado a cabo por investigadores del Instituto Francis Crick, en Reino Unido. La investigación mostró que los restos latentes de estos viejos virus se despiertan cuando las células cancerosas se salen de control.Y esto ayuda involuntariamente al sistema inmunitario a atacar el tumor.El equipo quiere ahora aprovechar este descubrimiento para diseñar vacunas que puedan potenciar el tratamiento contra el cáncer, o incluso prevenirlo.

Células B

Getty Images Las células B, una parte del sistema inmunitario, producen grandes cantidades de anticuerpos que pueden ayudar a atacar a los invasores.

Más del 8% de lo que consideramos como ADN "humano" tiene en realidad este origen viral.

Algunos de estos retrovirus se convirtieron en parte integrante de nuestro código genético hace decenas de millones de años y los compartimos con nuestros parientes evolutivos, los grandes simios.

Otros retrovirus pueden haber entrado en nuestro ADN hace unos miles de años.

Engaño

Getty Images Los investigadores habían notado un vínculo entre una mejor supervivencia frente al cáncer de pulmón y una parte del sistema inmunológico, llamadas células B, que se agrupan alrededor de los tumores.

Prevención

Getty Images Los investigadores quieren desarrollar tanto vacunas terapéuticas como preventivas.

Los investigadores habían notado un vínculo entre una mejor supervivencia frente al cáncer de pulmón y una parte del sistema inmunológico, llamadas células B, que se agrupan alrededor de los tumores. Las células B son la parte de nuestro cuerpo que fabrican anticuerpos y son más conocidas por su papel en la lucha contra las infecciones, como la covid. Qué estaban haciendo exactamente en el cáncer de pulmón era un misterio, pero un estudio con muestras de pacientes y pruebas con animales demostraron que todavía estaban intentando combatir virus. "Resultó que los anticuerpos están reconociendo restos de lo que se denomina retrovirus endógenos", le explicó a la BBC el profesor Julian Downward, director asociado de investigación en el Instituto Francis Crick. Los retrovirus se las ingenian para insertar sus instrucciones genéticas dentro de las nuestras. Con el tiempo, algunas de estas instrucciones foráneas, han sido cooptadas y tienen funciones importantes, pero otras están estrictamente controladas para evitar que se propaguen. Sin embargo, el caos domina dentro de una célula cancerosa cuando crece sin control y el control sobre los retrovirus endógenos se pierde. Estas antiguas instrucciones genéticas ya no pueden resucitar virus completos, pero pueden crear fragmentos de virus que son suficientes para que el sistema inmunitario detecte una infección. Esto "engaña al sistema inmunitario haciéndole creer que las células tumorales están infectadas y trata de eliminar el virus, por lo que mata al tumor", explica el profesor George Kassiotis, jefe de inmunología retroviral en el centro de investigación biomédica. Los anticuerpos convocan a otras partes del sistema inmunitario que eliminan las células "infectadas": el sistema inmunitario está tratando de detener un virus, pero en este caso está matando el cáncer. Kassiotis dice que se trata de un giro notable para los retrovirus. En su apogeo, "podrían haber estado causando cáncer en nuestros antepasados" debido a la forma en que invaden nuestro ADN, pero ahora "están ayudando a combatir el cáncer, lo cual me parece fascinante", añade. El estudio, publicado en la revista Nature, describe cómo sucede esto naturalmente en el cuerpo, pero los investigadores quieren aumentar ese efecto mediante el desarrollo de vacunas que le enseñen al cuerpo a buscar retrovirus endógenos. "Si podemos hacer eso, entonces no solo podemos pensar en vacunas terapéuticas, sino también en vacunas preventivas", señala Kassiotis. La investigación surgió del estudio TracerX que ha estado rastreando los cánceres de pulmón, y recientemente mostró la capacidad "casi infinita" de evolución del cáncer. Esto llevó a los investigadores que hicieron el ensayo a centrar más su atención en la prevención del cáncer, ya que era muy difícil de detener. "Todos llevamos ADN viral, heredado de nuestros antepasados, y esta fascinante investigación ha destacado el papel que desempeña en el cáncer y cómo nuestro sistema inmunológico puede reconocer y destruir células cancerígenas", señaló la doctora Claire Bromley, de Cancer Research UK. En su opinión, se necesita "más investigación" para desarrollar vacunas contra el cáncer pero "no obstante, este estudio se suma al creciente cuerpo de investigación que algún día podría hacer realidad este enfoque innovador para el tratamiento del cáncer".