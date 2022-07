Viruela del mono: qué vacunas y tratamientos se están usando para combatirla

Getty Images

Desde mayo de 2022 han aparecido brotes de viruela del mono en varios países donde previamente no se había visto la infección.Fue por esto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la viruela del mono una emergencia de salud global.Según la OMS, hasta el 23 de julio se han reportado más de 16.0000 casos en 75 países y cinco personas han muerto por la infección.La viruela del mono es causada por un virus de la misma familia de la viruela, aunque es mucho menos grave y los expertos señalan que sus posibilidades de infección son bajas.Hasta ahora, los esfuerzos para contener la propagación de la enfermedad se han centrado en el aislamiento y tratamiento de los casos y en el rastreo de contactos.

Vacunas

Getty Images La vacuna Imvanex desarrollada para la viruela se está usando para la viruela del mono.

Tratamientos

Getty Images El antiviral tecovirimat se está usando como tratamiento para la viruela del mono.

para las infecciones por el virus de la viruela del mono. Pero debido a que los virus de la viruela del mono y el de la viruela son genéticamente similares, varios países están usando medicamentos antivirales y vacunas que fueron desarrolladas para proteger contra la viruela. Como indican los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de EE.UU., "cuando se administran apropiadamente antes o después de una exposición reciente (al virus), las vacunas pueden ser herramientas efectivas para proteger a la gente contra la enfermedad por viruela del mono".En Estados Unidos, Reino Unido, Europa y otros países(también conocida como Imvamune o Imvanex), contra la infección de viruela del mono.Se trata de una vacuna desarrollada paraEsta vacuna contiene una forma viva modificada del virus de la viruela denominado vaccinia Ankara modificado (MVA).En Estados Unidos también se ha aprobado el uso de otra vacuna para la viruela del mono, la ACAM2000, una vacuna de "segunda generación" desarrollada para la viruela.Pero ésta, dicen los CDC, no debe usarse en personas que tienen algunos trastornos de salud, como un sistema inmunitario debilitado, afecciones de la piel como dermatitis atópica/eccema o embarazo.Los CDC subrayan, sin embargo, que "aún no hay datos disponibles sobre la eficacia de estas dos vacunas en el brote actual" de viruela del mono.Actualmente, sin embargo,S y en varios países sólo se está ofreciendo a algunos contactos cercanos de alto riesgo de personas infectadas.La OMS señala que algunas personas que recibieron vacunas contra la viruela pueden tener también ciertos niveles de inmunidad, aunque en muchos países esta vacunación se suspendió hace casi 40 años cuando la enfermedad se consideró erradicada.Tampoco existen tpor el virus de la viruela del mono.El Servicio Nacional de Salud (NHS) de Reino Unido indica que "la enfermedad es usualmente leve y la mayoría de los infectados se recupera en unas pocas semanas sin tratamiento".Aún así, puede haber casos más severos que requieran hospitalización. Y el riesgo puede ser mayor para ancianos, niños pequeños y personas que están tomando medicamentos que afecten su sistema inmune. Para los casos que requieran tratamiento, los CDC indican que, igual que ocurre con las vacunas> los medicamentos antivirales desarrollados para proteger contra la viruela pueden usarse para prevenir y tratar las infecciones por el virus de la viruela del mono."se pueden recomendar para las personas que tienen más probabilidades de enfermarse gravemente, como los pacientes con sistemas inmunitarios debilitados", indican los CDC.Y agregan que "si tienes síntomas de viruela del mono, debes hablar con tu proveedor de atención médica, incluso si no crees que hayas tenido contacto con alguien que tenga la viruela del mono".