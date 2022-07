Viruela del Mono: 3 preguntas sobre la declaración de “emergencia de salud global”

Getty Images

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este sábado a la viruela del mono como una emergencia de salud global luego de un aumento de los casos en todo el mundo.El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que hasta ahora se reportaron más de 16.000 casos en 75 países y cinco personas murieron por la infección.Para entender qué significa la alerta, BBC Mundo responde tres preguntas sobre el tema.

¿Qué es?

¿Cómo se determina?

Getty Images

Si el evento constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional (PHEIC).

Recomendaciones temporales que se deben tomar para prevenir o reducir la propagación internacional de enfermedades y evitar interferencias innecesarias con el comercio y los viajes internacionales.

El fin de la emergencia.

¿Qué impacto tiene?

Una emergencia de salud pública de interés internacional (PHEIC, por sus siglas en inglés) es la máxima alerta que la OMS puede emitir.Según explica la organización en su página web, la emergencia se declara cuando se presenta "un evento extraordinario que se determina quea través de la propagación internacional de enfermedades y que potencialmente requiere una respuesta internacional coordinada".Y esto implica que el evento cumpla con tres características. Primero que se considere grave, repentino, inusual o inesperado; segundo, que tenga implicaciones para la salud pública más allá de la frontera nacional del Estado afectado; y, por último, que pueda requerir una acción internacional inmediata.En el caso de la, esa alerta era un asunto pendiente que le valió a la OMS algunas críticas. Días atrás, por ejemplo, la doctora Kavita Patel, experta en política pública de la salud y exasesora de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama, dijo: "La falta de una declaración de emergencia nos deja sin una coordinación global, sin que se establezcan el dinero y los recursos necesarios".Para determinar si una situación debe ser catalogada como emergencia de salud global, la OMS cuenta con elEstá compuesto por expertos internacionales que brindan asesoramiento técnico en temas como.La función del comité es proveer información sobre:Con esa información, la dirección general de la OMS toma la decisión final y establece recomendaciones temporales para abordar la situación.Dichas recomendaciones caducan automáticamente tres meses después de su emisión. Por esa razón, el comité se reúne al menos cada tres meses para revisar el estado de situación.Toda la información debe quedar disponible en el sitio web de la OMS.Pero el proceso puede ser largo y la emergencia de la viruela del mono, por ejemplo, requirió varias reuniones y revisiones.El comité tuvo una reunión el jueves en la que no se llegó a un consenso. Se reunió nuevamente este sábado y finalmente hizo la declaración pública."La evaluación de la OMS es que el riesgo de viruela del mono es moderado a nivel mundial y en todas las regiones, excepto en la europea, donde evaluamos el riesgo como alto", apuntó.Con la declaración de emergencia se hace un llamado oficial a los estados para que no solo presten atención a la situación, sino que actúen y cooperen en la detección, tratamiento y control de la enfermedad. Además, se proporcionan pautas para una ruta internacional de atención a la situación por medio de las recomendaciones puntuales a los estados afectados. En el caso de la viruela del mono, la OMS dividió sus recomendaciones en cuatro grupos de países: los que no han notificado contagios, o el último ocurrió hace más de 21 días; los que experimentan transmisión de persona a persona; los que tienen transmisión entre animales y personas; y los que cuentan con la capacidad de fabricación de diagnósticos, vacunas y terapias.Según Tedros, esta declaración ayudará ae impulsará la implementación de medidas para limitar la propagación del virus."Este es un brote que se puede detener con las estrategias correctas en los grupos correctos", señaló."Además de nuestras recomendaciones a los países, también hago un llamado a las organizaciones de la sociedad civil, incluidas aquellas con experiencia en el trabajo con personas que viven con el VIH, para que trabajen con nosotros en la lucha contra el estigma y la discriminación", afirmó.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.