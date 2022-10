Uvalde: suspenden de sus actividades a todos los agentes de policía del distrito escolar

Getty Images

El curso comenzó en la Escuela de Primaria Robb de Uvalde hace unas semanas.

El tiroteo en una escuela primaria de Uvalde, donde el pasado mayo un joven de 18 años mató a 19 niños y dos maestras, sigue teniendo grandes repercusiones en la comunidad.Las autoridades escolares de esa pequeña población de Texas decidieron este viernes retirar de sus tareas a todos los agentes de seguridad del distrito.La matanza en la Escuela Elemental Robb ha desatado una oleada de críticas por la falta de acción rápida y coordinación entre la policía escolar, los agentes policiales estatales y otros funcionarios que respondieron al tiroteo.Sin profundizar en las causas, un comunicado del Distrito Escolar Independiente de Uvalde detalló que los tenientes Miguel Hernández y Ken Mueller fueron puestos en "licencia administrativa", y que otros agentes empleados por el Departamento de Seguridad Pública de Texas serán asignados a otras tareas en el distrito.El comunicado añadió que Mueller, quien era el director de servicios estudiantiles, ha decidido retirarse.

Getty Images

El dolor y la indignación siguen muy presentes en la comunidad de Uvalde.

La suspensión colectiva "es resultado de acontecimientos recientes" mientras que la Asociación de Jefes de Policía de Texas e investigadores privados siguen analizando las acciones de las fuerzas de seguridad durante el ataque."El Distrito mantiene su compromiso de resolver los asuntos pendientes con evidencias verificables", indicó el comunicado.El jueves, las autoridades escolares ya habían despedido a Crimson Elizondo como guardia escolar después de que la cadena CNN indicara que ella fue una de los primeros agentes policiales que llegaron al lugar del ataque, pero permaneció la mayor parte del tiempo fuera del edificio.Según el informe de CNN, la cámara corporal que Elizondo usaba ese día la captó diciendo: "Si mi hijo hubiera estado allí, yo no habría estado afuera. Te lo prometo".El jefe de la Policía Escolar de Uvalde, Pete Arredondo, fue despedido el pasado agosto.

Fallos sistémicos

Reuters El ataque de Uvalde el 24 de mayo fue el peor tiroteo en una escuela de Estados Unidos en una década.

Austin American-Statesman En julio se difundió un video que dejó ver la falta de acción rápida de las fuerzas de seguridad.

Según una investigación de la Cámara de Representantes de Texas,respondieron al tiroteo antes de que mataran al atacante.Los agentes tenían pistolas, rifles y chalecos antibalas, pero aun así esperaron más de una hora para confrontar al atacante, Salvador Ramos, de 18 años, a quien finalmente abatieron.El pasado julio se difundió el informe más exhaustivo sobre la matanza que concluyó que hubopor parte de las autoridades encargadas de dar respuesta al suceso.El informe describió una actitud "de indiferencia generalizada" por parte de las autoridades en el lugar de los hechos.El documento, de casi 80 páginas, presentó el relato más completo hasta el momento de lo que sucedió durante y después del ataque.Concluyó que la escuela no estaba adecuadamente preparada para el riesgo de un asaltante armado yo sin llave, lo que contraviene las políticas de seguridad en el distrito escolar.Debido a fallos en el mantenimiento y a la preparación previa del ataque, el tirador probablemente mató a la mayoría de sus víctimas antes de que los servicios de respuesta entraran en el edificio, explicó el informe."De las aproximadamente 142 rondas que disparó el atacante dentro del edificio, es casi seguro que gastó más de 100 antes de que entrara cualquier agente", expuso la investigación."El vacío de liderazgo podría haber contribuido a la pérdida de vidas, ya quey el atacante continuó disparando esporádicamente su arma".Si bien el informe criticó duramente a las fuerzas del orden, también precisó que no hay nadie "a quien podamos atribuir mala fe o malas intenciones" al margen del atacante.