Una sobreviviente de cáncer se suma a las quejas por el uso de su imagen en campaña para visilibilizar la diversidad de cuerpos en España

La campaña del gobierno de España para promover la diversidad de "cuerpos en la playa" sigue sumando quejas sobre el uso de imágenes sin permiso.Una tercera mujer se sumó este domingo a las denuncias, diciendo que cree que una de las mujeres de la campaña está basada en una foto suya. Se trata de Juliet FitzPatrick, una británica de 60 años, sobreviviente de cáncer.El anuncio del Ministerio de Igualdad de España fue lanzado con el objetivo alentar a las mujeres a ir a la playa, independientemente de cómo se vean.Pero ahora tres mujeres británicas se han manifestado públicamente para decir que sus fotos fueron usadas sin permiso.La primera denuncia la hizo el viernes la modelo Nyome Nicholas-Williams (en la foto bikini amarillo), y el sábado la siguió Sian Green-Lord, que es quien aparece tumbada a la izquierda, y afirma que además de haber usado su imagen, habían editado y eliminado la prótesis que tiene en la pierna.

Ami Barwell Juliet FitzPatrick fue diagnosticada de cáncer de pecho en 2016 y ahora está libre de cáncer.

La creadora de la campaña, Arte Mapache,de Nicholas Williams y Green-Lord."Tras la polémica, justificada, en torno a los derechos de imagen de la ilustración, he considerado que la mejor forma de paliar los daños que se hayan podido derivar de mi conducta esentre las protagonistas del cartel", dijo la artista a través de su cuenta de Twitter. Según indica también en sus redes,(unos 4.600 dólares)."Espero poder solucionar todo esto lo antes posible, asumo mis errores y por eso ahora estoy intentado reparar el daño causado", añadió. También dijo que por el momento ha tomado la decisión dey que tratará de "solucionar este asunto con las partes implicadas de forma privada".Ahora FitzPatrick asegura que está esperando una explicación para entender qué sucedió en su caso.Según ha dicho, aunque el rostro de la imagen usada parece estar basado en una de sus fotografías, el cuerpo que aparece en el cartel no es suyo. En la ilustración se ve a una mujer con un seno ytomó la foto que hay justo sobre estas líneas, de la que Juliet cree que copiaron su cara. Barwell, a su vez, sospecha que el cuerpo con la mastectomía simple se sacó de una foto que sacó de de otra mujer. "Creo que la persona que creó el arte", dijo Barwell a la BBC. "Pero sin que haya ninguna aclaración por parte del artista,", agregó.Tanto FitzPatrick como Barwell se enteraron de la existencia del cartel después de recibir mensajes a través de las redes sociales el sábado pasado.La BBC ha tratado depero hasta ahora no ha obtenido respuesta. En un comunicado emitido la semana pasada, el Instituto de la Mujer de España, dijo que la, particularmente los de las mujeres, algo que es más frecuente en el verano".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.