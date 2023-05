Una jueza en México ordena la liberación de Héctor Palma, fundador del Cartel de Sinaloa

Alamy

Héctor Palma Salazar lleva casi 28 años en prisión.

Una jueza en México ha ordenado la liberación de prisión de Héctor Palma Salazar, el notorio narcotraficante que fundó el Cartel de Sinaloa junto a Joaquín "El Chapo" Guzmán. Palma, de 63 años, ha pasado los últimos 28 años en prisiones de Estados Unidos y México. Apodado como "El Güero", su carrera criminal aparece representada en la serie Narcos: México de Netflix. Palma fue declarado como culpable de narcotráfico en 2005, pero ahora podría quedar libre después de que la jueza María Dolores Olarte considerara que no existía suficiente evidencia para retenerlo por cargos separados de crimen organizado. Olarte dictaminó que los argumentos presentados por los fiscales para vincular a Palma con el crimen organizado eran en su mayoría "infundados".El abogado de Palma dijo que ahora no quedaban cargos pendientes contra su cliente, implicando que podría ser liberado próximamente.Palma había sido puesto en libertad hace dos años, cuando fue absuelto de esos cargos. Pero fue arrestado nuevamente después de que un juez anulara su absolución, argumentando que los dos testigos que lo acusaban de dos asesinatos y vínculos al narcotráfico debían ser localizados para que pudieran testificar en su contra. Sin embargo, la fiscalía no pudo localizar a los testigos, provocando la decisión de Olarte de liberar a Palma.

Notorio narcotraficante

Getty Images Cuando Palma regresó a México en 2016 se organizó un fuerte dispositivo policia.

Getty Images Palma y Guzmán controlaron una de las escisiones del desaparecido Cartel de Guadalajara.

Venganza y arresto

Palma es uno de los narcotraficantes más notorios de los años 80 y 90.Comenzó su carrera criminal como matón para Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los fundadores del extinto Cartel de Guadalajara. Cuando Félix Gallardo fue arrestado en 1989,Un grupo estaba controlado por sus sobrinos, los hermanos Arellano Félix, con su centro de poder en la ciudad de Tijuana. El otro grupo lo controlaban Palma y "El Chapo" Guzmán en el estado de Sinaloa. Los dos grupos pronto empezaron a competir entre ellos y Palma fue acusado de "traicionar" a Félix Gallardo para quedarse con las ganancias de un cargamento de drogas. Fue entonces cuando Palma se involucró endel inframundo criminal mexicano. El venezolano Rafael Clavel Moreno sedujo a la esposa de Palma, Guadalupe Leija, convenciéndola de dejar a su marido y mudarse con sus dos hijos a Estados Unidos. Cuando llegaron a la ciudad de San Francisco, Clavel Moreno mató a Leija y se reporta que envió su cabeza decapitada a Palma.Entonces Clavel Moreno tomó a sus dos niños, de cuatro y cinco años, los llevó a Venezuela y los asesinó arrojándolos de un puente.Palma se vengó matando a la familia de Clavel Moreno y a un número de familiares y allegados de Félix Gallardo. Clavel Moreno, quien había sido arrestado por matar a los niños,Los reportes sobre quién contrató a Clavel Moreno son contradictorios. Unos apuntan a Félix Gallardo y otros a sus sobrinos encarcelados. Palma construyó un lujoso panteón para su esposa e hijos en el cementerio de Culiacán, usado por miembros del Cartel de Sinaloa para enterrar a sus familiares.Su pistola de oro llamó la atención de la policía mientras le interrogaban, herido, en la casa donde convalecía. Palma fue extraditado a Estados Unidos en 2007 y devuelto a las autoridades mexicanas en 2016 tras cumplir su sentencia por narcotráfico. Desde entonces ha luchado contra sus cargos presentados en México. Ahora su abogado espera que su cliente sea liberado "en horas".Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.