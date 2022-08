Una grave violación al principio de una sola China: Pekín condena la visita de Nancy Pelosi a Taiwán y anuncia ejercicios militares

Getty Images

El Ejército Popular de Liberación de China llevará a cabo ejercicios con fuego real en las cercanías de Taiwán del 4 al 7 de agosto.Lo hará en respuesta a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, a Taiwán, donde aterrizó este martes.Pekín reclama la isla como territorio propio y ha tomado el viaje de la líder parlamentaria, el de más alto rango de una autoridad estadounidense a Taiwán en 25 años, como una grave afrenta.Poco después del aterrizaje de Pelosi en Taipei, los medios chinos anunciaron el ejercicio militar con la prohibición de que todos los barcos y aviones civiles ingresen a las regiones próximas al lugar.

La advertencia de China

Getty Images Nancy Pelosi es la política estadounidense de mayor alto rango que viaja a Taiwán desde 1997, cuando el también presidente de la Cámara, Newt Gingrich, llegó a la isla.

Un "grave impacto" en las relaciones

Los ejercicios militares chinos incluirán "disparos en vivo de largo alcance", según el ejército."Esta acción está dirigida a la reciente e impactante escalada de Estados Unidos en el asunto de Taiwán", aseguró un portavoz militar en un comunicado.También aseguró que es "para las fuerzas independentistas taiwanesas o para aquellos que buscan la independencia".Los ejercicios comenzarán una vez que Pelosi ya no esté en Taiwán.Pekín también anunció sanciones económicas, al suspender las importaciones de 100 empresas taiwanesas del sector de la alimentación.El Ministerio de Exteriores de China condenó enérgicamente la visita de Pelosi a Taiwán, calificándola como una "grave violación del principio de una sola China".Aseguró que "vulnera gravemente la soberanía y la integridad territorial de China" y tendrá un "grave impacto" político en las relaciones entre China y Estados Unidos."Socava gravemente la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y envía una señal muy equivocada a las fuerzas separatistas para la 'independencia de Taiwán'", indicó el ministerio en su comunicado.Pekín instó a Estados Unidos a "no seguir por" y a "dejar de jugar la 'carta de Taiwán' e interferir en los asuntos internos de China".La posibilidad de la visita, que forma parte de una gira por Asia, ya había elevado las tensiones entre Washington y Pekín, y el gobierno chino había amenazado con "fuertes consecuencias" si Pelosi llegaba a Taipei.La Oficina de Asuntos de Taiwán del Partido Comunista de China (PCCh) también cuestionó la visita y añadió que cualquier intento de buscar la independencia de Taiwán "será destrozado por la poderosa fuerza del pueblo chino".China ve a Taiwán como una provincia rebelde que se reunificará con el continente tarde o temprano.Mientras, Taiwán se ve a sí mismo como un país independiente, gobernado democráticamente, pese a que nunca ha declarado oficialmente su independencia.Si bien Estados Unidos mantiene lo que llama una "relación sólida y no oficial" con Taiwán, tiene vínculos diplomáticos formales con China y no con la isla.