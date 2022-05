Una empresa de Rusia anuncia que dejará de suministrar electricidad a Finlandia

Getty Images

El proveedor de energía ruso RAO Nordic anunció este viernes que suspenderá el suministro de electricidad a Finlandia a partir del sábado, citando problemas en los pagos. De acuerdo a la empresa, no ha sido retribuida por entregas anteriores.El operador de la red finlandesa, Fingrid, dijo por su parte que Rusia provee solo un pequeño porcentaje de la electricidad consumida en el país y que podría ser reemplazada con otras fuentes.El jueves Rusia amenazó con represalias a Finlandia por los pasos para unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

De acuerdo a un comunicado del Ministerio de Exterior ruso, el movimiento del país escandinavo dañaría gravemente sus relaciones bilaterales, así como la seguridad y estabilidad del norte de Europa.Finlandia comparte con Rusia 1.300 kilómetros de frontera y se ha mantenido fuera de la OTAN para no generar antagonismo con su vecino del este. Sin embargo, desde que Rusia invadiera Ucrania en febrero el apoyo público en el país nórdico al ingreso en la OTAN ha aumentado..Pero la decisión de RAO Nordic de cortar el envío de electricidad no ha sido vinculada de forma explícita a esto."Esta es una situación excepcional y ocurre por primera vez en 20 años de historia comercial", dijo la empresa estatal rusa.Ni RAO Nordic ni Fingrid explicaron qué hubo detrás de los problemas de pago.El pasado mes Rusia cortó el suministro de gas a Bulgaria y Polonia después de que estos se negaran a cumplir con la exigencia de pagar en rublos, algo que, dijeron, contravendría las sanciones occidentales.Y esta semana Gazprom, la estatal rusa, anunció que dejará de suministrar gas a través de la parte polaca del gasoducto Yamal-Europe.Fingrid adelantó este viernes que no se espera que la decisión de RAO Nordic genere cortes en el país, ya que."La falta de electricidad importada de Rusia se compensará importando más de Suecia y generando más en Finlandia", explicó Reima Päivinen, vicepresidente de las operaciones del sistema de energía de Fingrid.Por otra parte, con las temperaturas aumentando a medida que avanza la primavera, la demanda de electricidad está disminuyendo. Y también se espera que se genere más energía eólica. Con la central nuclear que se espera inagurar este verano se compensaría con creces la pérdida de suministro ruso, agregó Fingrid.