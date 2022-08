Una doctora de Nueva York advierte que los casos de polio pueden ser muchos más de los que se han diagnosticado

Getty Images

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos temen que en el país haya cientos, incluso miles, de casos de polio sin diagnosticar.Así lo declaró Patricia Schnabel Ruppert, comisionada de salud del condado neoyorquino de Rockland, quien en conversación con la BBC llamó a los países desarrollados a aumentar sus tasas de vacunación.La noticia se produce después de que el mes pasado se revelara que un hombre, que no estaba vacunado, quedó paralizado por el virus en Rockland.Y la experta indicó que le preocupa que la enfermedad esté circulando ampliamente sin ser detectada. "Cuando vemos una persona paralizada por poliomielitis esto no quiere decir que solo hay un caso de polio. La incidencia de la poliomielitis paralítica es inferior al 1%", explicó Ruppert."La mayoría de los casos son asintomáticos o ligeramente sintomáticos, y esos síntomas suelen pasar desapercibidos". "Así que si vemos un caso de poliomielitis paralítica, eso significa que hay cientos, quizás incluso miles de casos, que han ocurrido", explicó.

Getty Images

La polio es una enfermedad que causó estragos durante siglos, pero gracias al desarrollo una vacuna contra ella en la década de los 50 del siglo pasado, hoy está prácticamente erradicada en muchos países

Atando cabos

Por culpa de la vacuna

Las autoridades sanitarias de Nueva York han lanzado una nueva campaña de inmunización para evitar nuevos brotes de polio.

Una pesadilla hecha realidad

El virus de la polio puede atacar la columna y provocar la parálisis de las extremidades, pero en casos más extremos puede afectar los músculos del sistema respiratorio

Ruppert confirmó que los científicos están estudiando la posible "conexión" entre el caso de Nueva York y los rastros de virus de polio encontrados en las aguas residuales de Londres (Reino Unido) y Jerusalén (Israel) en las últimas semanas. Científicos han estudiado el genoma de los rastros del virus en los tres lugares y hallaronentre ellos."Este es un tema muy serio para el mundo.. Todos tenemos que asegurarnos de que todos nuestros ciudadanos están debidamente vacunados", advirtió la experta.El estadounidense que quedó paralizado contrajo una forma de polio "derivado de la vacuna". Esto pudo ocurrir porque algunos países utilizan una forma debilitada del virus para producir sus vacunas y en casos muy raros ellos pueden mutar y transmitirse a través de la falta de higiene a personas no vacunadas.Los viajes internacionales hacen que estos inusuales casos puedan aparecer en países con baja incidencia de polio, pero en los que también hay una baja tasa de inmunización contra ella.Aunque es más débil que la forma original o "salvaje" de la enfermedad, la poliomielitis derivada de la vacuna puede desencadenar una enfermedad grave. El virus puede atacar, lo cual puede paralizar las piernas y en casos extremos los músculos del sistema respiratorio, algo que puede ser mortal.En EE.UU. y en la mayoría de los países desarrollados se utiliza una forma más reciente de la vacuna, que no contiene ningún virus vivo.Ruppert admitió que nunca pensó que vería en su vida un caso de poliomielitis en EE.UU.Algunas áreas del condado de Rockland tienen tasas de vacunación muy bajas,. En 2018, ya hubo un brote de sarampión en la zona.Las autoridades están enviando equipos de campo a estas áreas para fomentar la vacunación contra la poliomielitis, especialmente entre los niños.En Reino Unido, por su parte, se están llevando a cabo más pruebas después de que se encontraran rastros del virus en las aguas residuales de Londres.Se espera que la Agencia de Seguridad Sanitaria publique pronto detalles del hallazgo ocurrido mientras se realizaban unas obras en un alcantarillado del barrio de, ubicado al este de la capital británica.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.