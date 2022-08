Un obispo arrestado, curas en prisión y sigilo del Vaticano: el conflicto entre el gobierno de Ortega y la Iglesia católica en Nicaragua

Getty Images

El obispo Rolando Álvarez.

El gobierno de Nicaragua arrestó el pasado viernes al obispo Rolando Álvarez, la última voz abiertamente crítica con Daniel Ortega dentro de la alta jerarquía de la Iglesia católica del país centroamericano.Es el primer arresto de un obispo en décadas y el capítulo más reciente del enfrentamiento entre el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y la Iglesia católica en Nicaragua.Según explicó en un comunicado, la Policía Nacional de Nicaragua acusa al obispo de Matagalpa, de 55 años, de "organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población, provocando un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la armonía de la comunidad, con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales", cargos que él niega.El obispo se encuentra en reclusión domiciliaria y podría ser condenado a prisión o al destierro.Monseñor Álvarez era conocido por denunciar violaciones de derechos humanos del gobierno de Ortega, cuyo giro autoritario en los últimos años ha sido objeto de condena en la comunidad internacional.

Qué ocurre en Nicaragua

Getty Images El matrimonio que gobierna Nicaragua: la vicepresidenta Rosario Murillo, de 71 años, y el presidente Daniel Ortega, de 76.

Getty Images Varios estudiantes universitarios opositores al gobierno de Ortega-Murillo se cuentan entre los presos políticos denunciados por varias organizaciones.

Por qué Ortega ataca a la Iglesia

Getty Images Cartel de propaganda electoral de Ortega-Murillo en las últimas elecciones de 2021, que ganaron prácticamente sin oposición y con 7 candidatos rivales en la cárcel.

Los cambios de 2018

Getty Images Los nicaragüenses descontentos con el gobierno salieron masivamente a las calles en 2018.

Getty Images Denis Madriz, de 28 años, fue secuestrado y asesinado durante las protestas de 2018. Su funeral y el de otros jovenes opositores también se convirtieron en actos de reivindicación de la ciudadanía.

Getty Images El cardenal Brenes, máxima autoridad católica en Nicaragua, pasó de ser una figura combativa a suavizar su posición frente al gobierno.

Getty Images Anastasio Somoza, tercer y último gobernante de facto de la dinastía Somoza que mantuvo una estrecha cooperación con la Iglesia.

Qué dice el Papa

Reuters Nicaragüenses en el exilio han criticado el silencio del Papa con pancartas como esta.

Getty Images El Papa es toda una referencia para gran parte de la devota sociedad nicaragüense.

El exguerrillero sandinista Daniel Ortega, de 76 años, presidió Nicaragua entre 1985 y 1990. En 2007 recuperó el poder y desde 2017, Rosario Murillo, con la que gobierna en una peculiar dupla.De los nueve hijos de la pareja presidencial al menos ocho ocupan o han ocupado importantes puestos en el Estado o empresas afines en diferentes rubros, desde la energía hasta los medios de comunicación.Ortega ha neutralizado a sus rivales políticos hasta el punto de que las pasadas elecciones de noviembre de 2021, que ganó con el 75% de los votos,y un aluvión de denuncias de fraude por parte de organismos internacionales.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado torturas y otras violaciones de derechos humanos de las autoridades nicaragüenses en los últimos cuatro años, así como el encierro de, parte de ellos en crueles condiciones.Otro obispo crítico con el gobierno, Silvio Báez, partió al exilio en 2019 después de que se develara un plan para asesinarlo."Ortega ha golpeado a la Conferencia Episcopal de Nicaragua en sus dos alfiles principales: al alfil estratega, el obispo Báez, lo exiliaron. Y al alfil organizador, el obispo Álvarez, lo tienen preso", declara a BBC Mundo el sociólogo y analista político nicaragüense Oscar René Vargas.Además, en el último año y medio las autoridades han expulsado del país al nuncio del Vaticano y a 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta,y clausurado varias emisoras de radio católicas.La Iglesia católica ha recibido casi 200 agresiones entre abril de 2018 y mayo de 2022 en Nicaragua, según un informe de la ONG Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción.BBC Mundo intentó recabar la opinión del gobierno nicaragüense, pero no tuvo éxito.Una encuesta reciente de Gallup reveló que el 85% de los nicaragüenses desaprueban la gestión de Ortega y Murillo y solo un 13% están a favor.Como respuesta, el presidente encargó su propio estudio que dio resultados muy diferentes: un 77% de aprobación a su mandato."Ortega no tiene legitimidad interna. Por eso solo puede mantenerse en el poder con la represión y reprime a todos los poderes fácticos: intelectuales, periodistas, sindicatos, el gran capital y la Iglesia, que era", le dice a BBC Mundo el analista Vargas.El politólogo Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, también destaca que Ortega ", como se demostró en su persecución a la Iglesia católica en los años 80 durante la revolución sandinista"."Como cualquier líder autócrata o caudillo latinoamericano, todo lo que va en contra del culto a su persona es una amenaza. Y la fe religiosa en Nicaragua predomina por encima de cualquier otro tipo de culto".Pese a que ha perdido el monopolio de la fe frente a los pujantes grupos evangélicos,en este país caracterizado por la marcada devoción religiosa de sus 6,6 millones de habitantes.Así, destaca el politólogo, en la primera década de este siglo, cuya influencia sobre la sociedad nicaragüense le ayudaría a -o al menos no le impediría- ganar votos en las elecciones de 2007 y posteriores."Pero, al consolidar su poder a través del fraude electoral,, por lo que comenzó a separarse de la Iglesia católica y a criticarla", opina.En los últimos años el presidente ha endurecido su retórica contra los eclesiásticos, a quienes en varias ocasiones ha llamadoLasen Nicaragua marcaron un punto de inflexión en las relaciones entre el gobierno y la Iglesia católica.Unas polémicas reformas de la seguridad social motivaron protestas callejeras masivas, que el gobierno consideró parte de un intento de golpe de Estado.La represión de las fuerzas de seguridad y civiles armados afines al sandinismo dejó 200 muertos reconocidos por el gobierno,y más de 650 según organizaciones civiles.También hubo unos 2.000 heridos y se encarceló a 1.600 personas, según la CIDH.La Iglesia católica nicaragüense, que encontraron en la catedral de Managua refugio ante la violenta respuesta de las fuerzas de seguridad.Su máxima autoridad, el cardenal Leopoldo Brenes, se erigió como mediador del fallido diálogo entre las partes y denunció enérgicamente la persecución de Ortega a la Iglesia, lo que lo puso en el punto de mira de las autoridades.Tres años después, sin embargo, muchos acusan al cardenal de haber suavizado su postura frente al gobierno, a quien ha dejado de condenar abiertamente pese a los últimos acontecimientos, como el arresto del obispo Álvarez la semana pasada. A principios de agosto, si bien remarcó: "no somos enemigos del gobierno"."La Iglesia está dividida sobre qué actitud tomar en relación al régimen y el cardenal juega a ese papel, el de mantener la relación", afirma el analista Oscar René Vargas.Vargas asegura que la jerarquía de la Iglesia católica en Nicaragua está dividida y parte de ella opta por cuidar los lazos con el gobierno, ya sea por miedo o por interés,amparados por el presidente."La mayoría de denominaciones protestantes, al igual que en Brasil están a favor del presidente Jair Bolsonaro, aquí apoyan a Ortega. Para competir con esa realidad, varios obispos del país quieren mantener una relación estrecha con Ortega", indica.Remarca, además, que "la historia de la Iglesia católica en Nicaragua".La Iglesia mantuvo, que ejerció el poder autoritario en Nicaragua entre 1936 y 1979, y en general cooperó con el sandinismo en las décadas posteriores pese a algunas divisiones internas entre los sectores conservadores y los izquierdistas más afines a la Teología de la Liberación.El Vaticano y el papa Francisco han mantenidohacia las denuncias de persecución a la Iglesia católica en Nicaragua.Finalmente el pontífice se pronunció este domingo.Pidió a Dios con intercesión de "la Purísima" -Inmaculada Concepción de María, patrona de Nicaragua- un "diálogo abierto y sincero" para "encontrar las bases de una convivencia respetuosa y pacífica".Sus declaraciones han sido un jarro de agua fría para quienes denuncian la represión."No mencionó los ataques a la Iglesia ni el arresto del obispo Álvarez ni de los 11 sacerdotes encarcelados.y no al nuestro", lamenta Vargas."La única explicación posible a las declaraciones del Papa es la connivencia de la Iglesia católica con los Ortega-Murillo, a quienes no se atreve a criticar, mucho menos a censurar, ni siquiera por la terrible situación que vive la Iglesia", señala.El politólogo Manuel Orozco también considera insuficiente la intervención del Vaticano en el conflicto con el gobierno nicaragüense."El desaliento de muchos católicos en Nicaragua y América Latina por el silencio del Papa sobre Cuba y Nicaragua, lo que es una táctica bastante errada en un momento en que la Iglesia católica trata de recuperar seguimiento en todo el mundo".Orozco asegura que la indolencia del Vaticano y el cardenal Brenes ha puesto a los ciudadanos nicaragüenses "entre la espada y la pared"."Por un lado reconocen la injusticia frente a un régimen opresor y el maltrato a la Iglesia, pero por otro. Por un lado reconocen la injusticia frente a un régimen opresor y el maltrato a la Iglesia, pero por otro. 

Están maniatados por la lealtad al cardenal Brenes", considera. "La pregunta es cuánto va a durar esa tolerancia frente a las injusticias que existen en Nicaragua", apunta.