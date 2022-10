Un grupo de turistas queda encerrado en el parque Disney de Shanghái por la política cero covid de China

Getty Images

El parque de Disney en Shanghái es el más reciente sitio de alto perfil en cerrar sus puertas por la estricta política china de cero covid de China, dejando a un grupo de turistas encerrados. Se les dijo que no iban a poder salir del parque temático hasta que pudieran mostrar tres pruebas negativas.La noticia se produce después de que el sábado, Shanghái informara de al menos 10 casosde covidtransmitidoslocalmente. La controvertida política de cero covid de China ha hecho que millones de personasse hayan vistoencerradas en repetidas ocasiones, a veces en lugares inusuales.Además, la naturaleza repentina de estos cierres ha hecho que las personas hagan intentos desesperados por escapar de las tiendas, incluida una de las sucursales de Shanghái del gigante sueco de muebles Ikea, y de los lugares de trabajo para intentar evitar quedar atrapados.Sin embargo, aquellos que esperan su libertad en en el parque de Disney han encontrado consuelo en algo: las atracciones continuarán operando para los que quedaron atrapados dentro del "lugar más feliz sobre la tierra".

Otro cierre más

Getty Images China continúa con fuertes restricciones dentro de su política de cero covid.

Insistiendo en la erradicación

Además del parque, las áreas que lo rodean, como la calle comercial, también se cerraron abruptamente poco después de las 11:30 hora local de este lunes (3:30 GMT).Los videos que se publicaron en el sitio de redes sociales chino Weibo mostraban a personas que corrían hacia las puertas del parque poco después del anuncio, pero las encontraban ya cerradas.En una publicación en el sitio de redes sociales chino WeChat, el gobierno de Shanghái dijo que el parque estaba prohibiendo la entrada de personas y que los que estaban dentro solo iban a poder salir una vez tuvieran un resultado negativo en su prueba de covid.Agregó que cualquier persona que haya visitado el parque desde el jueves debe proporcionar tres resultados negativos de la prueba durante tres días consecutivos.No se ha dado una fecha para la reapertura del parque. Shanghai Disney dijo que los boletos serán válidos por seis meses y se otorgarán reembolsos.El cierre instantáneo se produce solo dos días después de que el parque comenzara a operar con capacidad reducida para poder cumplir con las medidas de covid. No es la primera vez que el parque cierra inesperadamente. En noviembre del año pasado, 30.000 personas quedaron atrapadas adentro después de que las autoridades ordenaran que todos se hicieran una prueba de covid como parte del rastreo de contactos. Casi tres años después de que China reportara su primer caso de coronavirus, las autoridades de todo el país continúan imponiendo medidas abruptas y extremas que buscan parar totalmente la propagación del virus. Desde el 24 de octubre, millones de personas están bajo 200 bloqueos individuales en distintas partes de China debido a que el país de 1.450 millones de habitantes constantemente registra. Los números son vistos como brotes relativamente pequeños en otras partes del mundo.Sin embargo, a principios de este mes, el presidente chino, Xi Jinping, señaló que no se relajaría la política de cero covid que tiene como objetivo eliminar todos los brotes, calificándola de "guerra popular para detener la propagación del virus".La insistencia del gobierno chino en una política cada vez más impopular se produce cuando la economía continúa sufriendo como resultado de ella, con una caída del PIB del 2,6% en los tres meses hasta finales de junio con respecto al trimestre anterior.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.