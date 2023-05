Un estudiante se come una obra de arte expuesta en un museo porque no había desayunado

Getty Images

"Comediante", fotografiada aquí en Pekín en 2021, se exhibe actualmente en Seúl.

Un estudiante de arte surcoreano se comió una banana que formaba parte de una instalación del artista italiano Maurizio Cattelan, argumentando que "tenía hambre" porque se había saltado el desayuno. La obra titulada "Comediante", parte de una exhibición del artista llamada "WE", consistía en una banana madura pegada con cinta adhesiva a una pared del Museo de Arte Leeum, en Seúl.Después de comerse la fruta, Noh Huyn-soo pegó su cáscara a la pared. El museo más tarde reemplazó la banana en el mismo sitio, según reportan los medios locales.

Una cada dos o tres días

Getty Images Al enterarse de lo ocurrido, el artista dijo que no había "ningún probelma"

Rebelión

El incidente, que duró más de un minuto, fue grabado por un amgio de Noh. El museo no respondió a las preguntas enviadas por la BBC. Sin embargo, sus autoridades informaron a los medios quepor daños de parte del estudiante. Se estima que la banana de la obra se reemplaza cada dos o tres días.En una serie de videos publicados en internet, se pueden escuchar gritos diciendo "disculpe" cuando Noh saca la banana de la pared. Él estudiante no responde y comienza a comer mientras la sala se queda en silencio. Al terminar, después de pegar la cáscara en la pared, Noh se marcha caminando.Más tarde Noh le dijo a un medio local que veía la obra de Cattelan como un"Puede haber otra rebelión contra la rebelión", le dijo el joven a KBS. "El dañar una obra de arte puede también ser visto como una obra de arte. Pensé que eso sería interesante... ¿No está pegada allí para que la coman?"Cuando el artista se enteró del incidente dijo:Esta no es la primera vez que alguien se come las bananas utilizadas en la obra de Cattelan. En 2019, el artista David Datuna sacó la banana de la pared después de que la obra se vendiera por US$120.000 a la muestra Art Basel en Miami. La banana en esa instancia también fue reemplazada y no se tomaron medidas.