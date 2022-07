Un equipo médico reporta el cuarto caso de un paciente que se curó del VIH

Getty Images

El paciente fue diagnosticado con VIH en los años 80.

Un hombre que ha vivido con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) desde la década de los 80 se ha curado, informaron sus médicos.Para tratar la leucemia, el paciente recibió un trasplante de médula ósea de un donante que era naturalmente resistente al virus.El hombre de 66 años, que prefiere no ser identificado, dejó de tomar medicamentos contra el VIH. Se trata del cuarto caso de este tipo reportado por los científicos. El paciente dijo que está "más que agradecido" de que el virus ya no se encuentre en su cuerpo.El hombre recibió tratamiento en el centro integral de tratamiento del cáncer City of Hope, en Duarte, California. Muchos de sus amigos murieron a causa del VIH antes de que los medicamentos antirretroviralespudieran brindar una expectativa de vida casi normal a los pacientes.

"Ya no tengo VIH"

Getty Images El VIH ingresa a los glóbulos blancos a través de una proteína llamada CCR5.

El VIH daña el sistema inmunológico. Esto puede causar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida () y a que el cuerpo tenga dificultades para combatir las infecciones."Cuando me diagnosticaron VIH en 1988, como a muchos otros, pensé que era una. Nunca pensé que viviría para ver el día en que ya no tengo VIH", dijo el hombre en un comunicado.Sin embargo, no recibió esa terapia debido al VIH, sino para tratar la leucemia que padece.El equipo médico decidió que el paciente necesitaba un trasplante de médula ósea para reemplazar sus células sanguíneas cancerosas. Por coincidencia, el donante era resistente al VIH.El virus ingresa a losdel cuerpo a través de una puerta microscópica: una proteína llamada CCR5.Sin embargo, algunas personas, incluido el donante, tienenque cierran la puerta y evitan la entrada del VIH.El paciente fue monitoreado de cerca después dely los niveles de VIH se volvieron indetectables en su cuerpo.Ha estado en remisión durante."Nos emocionó informarle que el VIH está eny que ya no necesita tomar la terapia antirretroviral que había recibido durante más de 30 años", dijo la doctora Jana Dickter, especialista en enfermedades infecciosas en City of Hope.Esto ocurrió por primera vez en 2011, cuando Timothy Ray Brown, conocido como el, se convirtió en la primera persona en el mundo en curarse del VIH. Brown terminó muriendo de cáncer en septiembre de 2020.Ya ha habido tres casos similares en los últimos tres años.El paciente de City of Hope es el de mayor edad en recibir este tratamiento y el que ha vivido con VIH durante más tiempo.Sin embargo, los trasplantes de médula ósea no van a revolucionar el tratamiento del VIH para las 38 millones de personas infectadas en el mundo."Es un procedimiento complejo con importantes efectos secundarios potenciales. Por lo tanto, en realidadpara la mayoría de las personas que viven con el VIH", explicó Dickter.Sin embargo, los investigadores están buscando formas de dirigirse a la, a través de la terapia génica como un tratamiento potencial.El caso fue divulgado en la conferencia Aids 2022 en Montreal, Canadá."La cura sigue siendo el", afirmó la profesora Sharon Lewin, presidenta electa de la Sociedad Internacional del sida.Lewin recordó que ha habido "un puñado de casos individuales de cura antes", que proporcionaron "esperanza continua para las personas que viven con el VIH e inspiración para la comunidad científica".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.