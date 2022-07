Un avión se estrella en Grecia y genera temores por posible carga tóxica

Reuters

Las autoridades están utilizando drones para inspeccionar los restos del avión.

Un avión operado por una empresa con sede en Ucrania se estrelló la noche del sábado en Kavala, una ciudad en el norte de Grecia, mientras volaba de Serbia con destino a Jordania. Las autoridades griegas le han pedido a las personas que viven cerca del lugar del accidente que se queden en sus casas, pues existen temores de que la carga transportada es tóxica.Hasta la mañana del domingo aún no se sabía si había sobrevivientes.Según la emisora ​​​​estatal ERT de Grecia, el avión transportaba una carga de 12 toneladas y ha sido descrita como potencialmente peligrosa. Como medida de precaución, la mañana del domingo los servicios de emergencia utilizaron drones para inspeccionar el sitio donde se encontraban los restos. La televisión estatal informó que el ejército, los expertos en explosivos y el personal de la Comisión de Energía Atómica griega no se acercarían hasta que se considerara seguro."Las mediciones (del aire) en este momento no han mostrado nada, pero se observó inestabilidad en el sitio", le dijo el teniente general Marios Apostolidis, de la Brigada de Bomberos del Norte de Grecia, a un grupo de periodistas. "En otras palabras, hay humo y calor intenso, además de una sustancia blanca que no reconocemos, por lo que un equipo especial de las fuerzas armadas tiene que informarnos de qué se trata y si podemos ingresar al sitio".Los residentes de la ciudad de Kavala vieron el avión alrededor de las 22:45 hora local (19:45 GMT). En una serie de fotos publicadas por los medios griegos, parece que el avión ya estaba en llamas mientras descendía.Aimilia Tsaptanova, que vio cuando el avión caía, aseguró que estaba sorprendida de que no se hubiera estrellado contra las casas del sitio.

EPA

El avión ya estaba en llamas antes de estrellarse, según testigos

"Estaba cubierto de humo, hacía un ruido que no puedo describir y pasó por encima de la montaña. Luego giró y se estrelló en el campo", explicó. "Había llamas, teníamos miedo. Vinieron muchos autos, pero no podían acercarse porque había explosiones continuas".Algunos informes dicen que ocho personas pueden haber estado a bordo del avión.Las autoridades locales dijeron que se habían desplegado siete camiones de bomberos, pero inicialmente no pudieron acercarse al lugar del accidente debido a las continuas explosiones.La unidad especial de respuesta a desastres de Grecia también estaba investigando la escena, según reportó Reuters.

