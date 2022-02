Ucrania y Rusia: Volodymyr Zelensky pide un alto al fuego mientras delegados rusos y ucranianos negocian cerca de la frontera con Bielorrusia

Ministerio de Exteriores de Bielorrusia

Representantes ucranianos han comenzado a negociar con sus contrapartes rusos este lunes cerca de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia buscando una salida al conflicto.La oficina presidencial ucraniana dijo que la principal cuestión en su agenda era el alto al fuego inmediato y la retirada de fuerzas rusas de Ucrania.Antes de arrancar las negociaciones, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, urgió a las tropas rusas a bajar sus armas y pidió que la Unión Europea le otorgara la membresía. La reunión, anunciada desde el domingo, se ha ido posponiendo debido a cuestiones logísticas y de seguridad. Bielorrusia preparó la sede para las negociaciones entre las delegaciones rusas y ucranianas en el quinto día desde que Moscú arrancara la invasión contra su vecino. Kiev aceptó enviar diplomáticos a una localidad próxima a la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, a pesar de reportes de que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, se prepara para enviar tropas que se sumen a la invasión rusa. "La sede para las conversaciones entre Rusia y Ucrania en Bielorrusia se ha preparado, se espera la llegada de las delegaciones", dijo antes el Ministerio de Exteriores bielorruso, publicando en redes sociales una larga mesa presidida por las banderas rusas y ucranianas. Ucrania apuesta por no ceder terreno en la reunión, y su presidente, Zelensky, ha dicho que no espera que las charlas cosechen resultado alguno. "Como siempre: realmente no creo en el resultado de esta reunión, pero intentémoslo", dijo Zelensky.

Cinco días de hostilidades militares

DANIEL LEAL / GETTY

Las hostilidades militares comenzaron cuando Vladimir Putin, presidente de Rusia, ordenó el pasado jueves 24 de febrero una "operación militar especial" para defender a la población rusófona residente en Ucrania, especialmente de la región prorrusa y separatista del Donbás, en el este del país. Los enfrentamientos entre tropas ucranianas y rusasque, aunque sufren el cerco ruso, de momento Ucrania mantiene el control sobre ellas, incluida Kiev, la capital. Occidente, con Estados Unidos y la Unión Europea a la cabeza, han implantado severas sanciones económicas y estratégicas contra bancos, oligarcas y altos funcionarios del gobierno ruso, incluido Putin. Este domingo, el mandatario ruso ordenó a sus fuerzas de disuasión nucleares ponerseEl conflicto está generando miles de víctimas mortales entre militares y civiles, con cientos de miles de ucranianos desplazados que huyen de la violencia.