Ucrania acusa de terrorismo a Rusia tras las misteriosas fugas sin precedentes que sufrieron los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en el Báltico

Sismólogos en Dinamarca y Suecia reportaron el lunes explosiones submarinas alrededor de las tuberías de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en el mar Báltico, que ese mismo día sufrieron unas fugas de gas.Estosdos grandes gasoductos rusos que suministran gas a Europa habían informado el lunes de daños en sus instalaciones. El operador de Nord Stream 1 dijo que las líneas submarinas sufrieron simultáneamente daños "sin precedentes" en un día.Mientras que los operadores de Nord Stream 2 advirtieron sobre una pérdida de presión en la tubería el lunes por la tarde. "No hay duda de que se trataba de explosiones", dijo Bjorn Lund, del Centro Nacional de Sismología de Suecia, citado por los medios locales.Eso llevó a una advertencia de las autoridades danesas de que los barcos deberían evitar el área cercana a la isla de Bornholm. También publicaron imágenes de las filtraciones que muestran burbujasen la superficie del mar Báltico cerca de la isla.

Los gasoductos han sufrido daños "sin precedentes"

"Ataque terrorista"

Funcionamiento

Ucrania acusó el martes a Rusia de provocar las fugas en los gasoductos para perjudicar a Europa. "La fuga de gas de NS-1 [Nord Stream 1] no es más que uny un acto de agresión hacia la UE. Rusia quiere desestabilizar la situación económica en Europa y provocar el pánico antes del invierno", escribió en un tuit el asesor presidencial ucraniano, Mykhaylo Podolyak. También pidió a los socios europeos, en particular a Alemania, que aumenten el apoyo militar a Ucrania."La mejor inversión en respuesta y seguridad son los tanques para Ucrania. Especialmente los alemanes", dijo.Otros líderes europeos plantearon la idea de que el daño a los oleoductos fue infligido deliberadamente.El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, habló de sabotaje y dijo que probablemente estaba relacionado con la guerra en Ucrania.La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, apuntó este martes a uncomo la causa de las fugas detectadas en los gasoductos rusos en las zonas económicas exclusivas de Dinamarca y Suecia."Se trata de unosque no pueden haber sido un accidente", dijo en la misma conferencia de prensa el ministro de Energía, Dan Jorgensen.Al mismo tiempo, informes no confirmados en los medios alemanes dijeron que las autoridades no descartaban un ataque a la red de gas submarina.El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que estabapor el incidente y que no se podía descartar la posibilidad de un ataque deliberado.La UE acusó previamente a Rusia de utilizar una reducción en el suministro de gas como arma económica, en respuesta a las sanciones europeas impuestas por la guerra de Ucrania.Sin embargo, Moscú lo niega y dice que las sanciones han hecho imposible mantener adecuadamente la infraestructura de gas.Cualquiera que sea la causa del daño,, ya que ninguno de los gasoductos estaba operativo.El gasoducto Nord Stream 1, que consta de dos ramales paralelos, no ha transportado gas desde agosto, cuando Rusia lo cerró por mantenimiento.Se extiende 1.200 km bajo el mar Báltico desde la costa rusa cerca de San Petersburgo hasta el noreste de Alemania. Su gasoducto gemelo, el Nord Stream 2, se detuvo después de que comenzara la invasión rusa de Ucrania.Aunque ninguno de los gasoductos está en funcionamiento, ambos todavía contienen gas.Las autoridades alemanas, danesas y suecas están investigando los incidentes.La autoridad energética danesa informó a la agencia de noticias Reuters que la fuga podría continuar durante varios días y tal vez incluso una semana.Los operadores del oleoducto dijeron que era imposible estimar cuándo se repararía la infraestructura.