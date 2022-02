Ucrania acusa a Rusia de bloquear su acceso al mar con ejercicios militares

Getty Images

Los barcos de la armada rusa atravesaron el Bósforo desde el Mediterráneo hasta el Mar Negro.

En medio de un espiral de tensión, Ucrania acusó a Rusia de bloquear su acceso al mar.El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo este jueves que los dos mares al sur del país están aislados por las fuerzas rusas.Rusia ha negado repetidamente cualquier plan para invadir Ucrania a pesar de haber concentrado numerosos tanques, artillería y más de 100.000 soldados en su frontera con Ucrania.Pero Moscú acaba de comenzar ejercicios militares masivos con su aliado Bielorrusia, que comparte una larga frontera con Ucrania, y la semana que viene llevará a cabo ejercicios navales.Francia calificó los simulacros como un "gesto violento" mientras que Ucrania asegura que son una forma de "presión psicológica".Estados Unidos, por su parte, instó el jueves a sus nacionales en Ucrania a irse de inmediato debido al "incremento de las amenazas de acción militar rusa".Mientras tanto, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, dijo que Europa enfrenta su "mayor crisis de seguridad en décadas".

Ejercicios navales rusos

'Presión psicológica'

"Momento peligroso"

Reuters El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que estaba decepcionado con las conversaciones con su homóloga del Reino Unido, Liz Truss.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania dijo que "la vasta área sin precedentes donde se realizarán las maniobras hace que la navegación en ambos mares sea prácticamente imposible". El ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, tuiteó que las aguas internacionales de los dos mares al sur de su país han sido bloqueadas por Rusia.Se refería a los ejercicios navales que Rusia llevará a cabo la próxima semana en el. Rusia ha emitido advertencias costeras citando ejercicios de disparo de misiles y artillería, que se suman a los 10 días de, al norte de Ucrania.Las tensiones han sido altas entre Rusia y Ucrania en las regiones del Mar Negro y el Mar de Azov desde que. En 2018, Rusia se apoderó de tres buques de guerra ucranianos.Los ejercicios militares en Bielorrusia, conocidos como Allied Resolve 2022, se llevan a cabo cerca de la frontera de Bielorrusia con Ucrania, que tiene un poco más de 1.000 km (620 millas) de largo. Se cree que unos 30.000 soldados rusos han sido desplegados.Se teme que si Rusia intenta invadir Ucrania, los ejercicios acercarán al ejército ruso a la capital ucraniana, Kiev, lo que facilitaría el ataque a la ciudad.El líder de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, es un firme aliado del presidente ruso, Vladimir Putin, y los dos países han creado el llamado "Estado de la Unión", que incluye la integración económica y militar.Rusia dice que sus tropas regresarán a sus bases permanentes después de que finalicen los ejercicios, pero Ucrania y sus aliados occidentales han expresado su preocupación."La acumulación de fuerzas en la frontera es una presión psicológica de nuestros vecinos", dijo el jueves el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.Los ejercicios militares se producen cuando los líderes mundiales continúan con su diplomacia frenética en un intento por calmar la crisis actual sobre Ucrania.La secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, se reunió el jueves en Moscú con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Dijo que Rusia debería alejar a sus tropas de la frontera con Ucrania si se toma en serio el uso de la diplomacia para calmar la crisis.Lavrov manifestó sentirse decepcionado con las conversaciones y acusó a Truss de no escuchar las preocupaciones de Rusia.Moscú dice que no puede aceptar que Ucrania, una ex república soviética con profundos lazos sociales y culturales con Rusia, pueda unirse algún día a la alianza de defensa occidental, la OTAN, y ha exigido que se descarte.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.