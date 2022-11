Twitter cierra temporalmente sus oficinas en medio de los reportes sobre renuncias en masa

Reuters

Parece que los tiempos turbulentos no cesan en Twitter. Después de anunciar un masivo recorte de plantilla, los empleados que quedan en la tecnológica comprada por Elon Musk han recibido un mensaje advirtiéndoles de que los edificios de oficinas de la compañía se cerrarán temporalmente.El cierre se efectuará con efecto inmediato.En una comunicación a la que tuvo acceso la BBC, se les dijo a los trabajadores que las oficinas reabrirían el lunes 21 de noviembre.Twitter no dio ninguna razón de esta decisión.El anuncio se produce tras los reportes de que una gran cantidad de personal estaba renunciando a sus puestos de trabajo cuando Musk pidió a sus empleados que se prepararan para trabajar largas jornadas a "a alta intensidad" o se marcharan de la compañía.El mensaje finaliza diciendo: "Continúen cumpliendo con la política de la empresa al abstenerse de discutir información confidencial en las redes sociales, con la prensa o en cualquier otro lugar".

Twitter no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la BBC.Esta semana, Musk le dijo al personal de Twitter que tenían quey que "tendrían que ser extremadamente duros" o dejar la empresa, según informaciones.En un correo electrónico al personal, el nuevo propietario de la red social dijo que los trabajadores deberíaninformó el Washington Post.Aquellos que no se habían sumado a esa nueva política antes del jueves 17 de noviembre recibirían, dijo Musk.A principios de este mes, la compañía dijo queSegún los reportes, un gran número de trabajadores han renunciado porquede Musk.Los empleados han estado twitteando con el hashtag #LoveWhereYouWorked (#AmaTuLugarDeTrabajo) y un emoji de saludo paraUn extrabajador de Twitter que deseaba permanecer en el anonimato le dijo a la BBC: "Creo que cuando se asiente el polvo hoy, probablementetrabajando en la compañía.Añadió que todo su equipo había sido despedido."El mánager del equipo fue despedido. Y luego el mánager de ese mánager fue despedido. La persona por encima de él era uno de los ejecutivos despedidos el primer día. Así que no queda nadie en la cadena de mando".Antes de que Musk tomara el control de Twitter, la empresaTambién se informó que la empresa había empleado a miles de trabajadores subcontratados, la mayoría de los cuales se cree que fueron despedidos.Otra persona dijo que había renunciado a pesar de que

"No quería trabajar para alguien que nos amenazó por correo electrónico varias vecesdiciendo que 'solo los tuiteros excepcionales deberían trabajar aquí' cuando ya trabajaba entre 60 y 70 horas semanales", dijo.La persona más rica del mundo se convirtió en directora ejecutiva de Twitter después de comprar la empresa el mes pasado por US$44.000 millones.En respuesta a una pregunta sobre las preocupaciones de que Twitter estaba a punto de cerrarse después de que se envió el mensaje sobre el cierre de las oficinas de Twitter, Musk tuiteó:"La mejor gente se está quedando, así que no estoy nada preocupado".En publicaciones separadas, tuiteó un emoji de calavera y tibias cruzadas y un meme que mostraba una lápida con el logotipo de Twitter.

