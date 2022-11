Twitter cierra sus oficinas temporalmente y sus empleados denuncian que comenzó una ola de despidos masivos tras la compra por parte de Elon Musk

Getty Images

Trabajadores de la red social Twitter denunciaron en línea que han sido despedidos, aunque la compañía, adquirida recientemente por el multimillonario Elon Musk, aún no ha hecho un anuncio oficial sobre cesantías. No obstante, se espera que este mismo viernesel gigante tecnológico comunique los cambios para el área de recursos humanos que ha impuesto su nuevo dueño. Los empleados han compartido los detalles a través de la propia red social, usando el hashtag #LoveWhereYouWorked y un emoji de saludo de despedida. Yash Agarwal, quien pertenecía al área de políticas públicas, dijo que trabajar para Twitter era "el mayor privilegio de todos".A través de un correo electrónico interno, la compañía alegó que los recortes son un "esfuerzo" para colocar a Twitter en un "camino saludable". La firma agregó que sus oficinas estarían cerradas temporalmente y que el personal no podría ingresar al edificio hasta que sepan si han perdido sus trabajos.Musk será el director ejecutivo de Twitter después de comprar la empresa la semana pasada en un acuerdo valorado en US$44.000 millones.

Musk disfrazado el pasado Halloween.

Todo por correo electrónico

Getty Images Elon Musk ingresó en la sede central de Twitter este miércoles con un fregadero en sus manos.

"Éxodo de talento"

Cómo se gestaron los despidos

Las expectativas de Musk

"Pasaremos por el difícil proceso de reducir nuestra fuerza laboral global el viernes", dijeron desde Twitter en el correo electrónico."Reconocemos que esto afectará a varias personas que han realizado valiosas contribuciones a Twitter, pero lamentablemente esta acción es necesaria para garantizar el éxito de la empresa en el futuro", agregaron.La compañía dijo que el acceso a la oficina se limitaría de inmediato "para ayudar a garantizar la seguridad de cada empleado, así como los sistemas de Twitter y los datos de los clientes".Todo el personal debe recibir un correo electrónico con el asunto "Tu rol en Twitter" a las 09:00 hora del Pacífico del viernes.Los trabajadores que no se vean afectados por los despidos serán notificados a través del correo electrónico de la empresa. Mientras tanto, a los afectados se les informará de los "próximos pasos" a través de sus cuentas personales."Dada la naturaleza de nuestra fuerza laboral distribuida y nuestro deseo de informar a las personas afectadas lo más rápido posible, las comunicaciones para este proceso se realizarán por correo electrónico", dijeron desde Twitter.Se especula que hasta la mitad de los 8.000 puestos de trabajo de Twitter serán parte del recorte. La plataforma lucha por obtener ganancias. Una forma de solucionar el problema es reduciendo la masa salarial.Simon Balmain, un gerente senior de Twitter en el Reino Unido, le dijo a la BBC que creía que lo habían despedido porque no se le permite conectarse a su computadora portátil de trabajo y al programa de mensajería Slack."Todos recibieron un correo electrónico que decía que iba a haber una gran reducción en el número de empleados, y luego, alrededor de una hora después, comenzaron a borrarles sus computadoras portátiles de forma remota y a revocar su acceso a Slack y Gmail", dijo."La mayoría de la gente de Reino Unido probablemente esté dormida y aún no lo sepa. Trabajaba principalmente con Los Ángeles (LA) debido a los proyectos en los que participaba, así que todavía estaba despierto cuando sucedió".Otro trabajador de Twitter dijo que estaba esperando ansiosamente que llegara un correo electrónico que confirmara si todavía tenía trabajo.Sostuvo que probablemente se quedaría despierto hasta tarde para esperar el mensaje."El éxodo de talento de este despido remodelará toda la industria de la tecnología tal como la conocemos. Todos nos estamos cuidando unos a otros y ha sido increíble ver el alcance del amor y el apoyo", añadió Balmain.Bloomberg, citando fuentes no identificadas, sugirió que la empresa pidió a algunos miembros del personal superior que hicierande sus equipos.La plataforma de criptomonedas Binance invirtió en Twitter como parte de la adquisición de Musk. Anteriormente, Changpeng Zhao, su director ejecutivo, dijo que "una fuerza laboral más reducida tendría más sentido".Zhao, que habló en la Web Summit en Lisboa, también criticó a la plataforma por haber tardado en implementar nuevas funciones, dado su nivel de personal.La reducción de costos sigue a las críticas a los esfuerzos de Twitter para aumentar sus ingresos al proponer cobrar $US8 al mes a los usuarios por una marca de verificación azul. Además de la marca de verificación, aquellos que pagan pueden hacer que sus tweets se promocionen más ampliamente y ver menos anuncios.Musk tuiteó sobre su plan: "Tenemos que pagar las cuentas de alguna manera".Twitteren varios años y su número de usuarios se ha mantenido estancado en unos 300 millones al mes.Muchos expertos sugieren que Musk, el hombre más rico del mundo, pagó de más por la empresa, dadas las condiciones económicas actuales y los valores deprimidos de muchas acciones tecnológicas.Pero Brandon Borrman, exjefe de comunicaciones globales de Twitter, en una entrevista con la BBC, cuestionó cómo Twitter podría justificar pedirle a la gente que pague para permanecer en "igualdad de condiciones" con otros usuarios.No está claro cómo afectarán los recortes a las operaciones de la plataforma. Musk tiene fama de ser despiadado cuando se trata del personal.Informes de medios estadounidenses ya hablan de largas horas dedicadas por parte del personal para cumplir con las demandas de Musk después de su "toma de posesión".En mayo, Musk dijo que, pero menores de las que se exigía a sí mismo.