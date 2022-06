Türkiye: porqué Turquía cambió su nombre en inglés

Getty Images

Desde este jueves, Turquía se llama en inglés Türkiye en vez de Turkey.Naciones Unidas accedió a un pedido formal que hizo esta semana el gobierno turco para el cambio de nombre en la escena internacional.También se solicitará a otros organismos internacionales que adopten el nuevo nombre en inglés como parte de una campaña de cambio de marca lanzada por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan a fines del año pasado."Türkiye es la mejor representación y expresión de la cultura, la civilización y los valores del pueblo turco", dijo el mandatario en diciembre.

¿Por qué el cambio de nombre?

Getty Images La Mezquita Azul de Estambul, conocida como Sultan Ahmet Camii en turco.

EPA La campaña de cambio de nombre estuvo impulsada por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Un nombre compartido con un pájaro

La mayoría de los turcos ya se refieren a su país como Türkiye. Sin embargo,se usa ampliamente.La emisora estatal TRT se apresuró a hacer la modificación del nombre tan pronto se anunció el año pasado, explicando que, entre las razones del cambio de imagen, estaba la asociación de Turkey con el ave tradicionalmente relacionada con la Navidad, el Año Nuevo o el Día de Acción de Gracias.También señaló otra definición del Diccionario de Inglés de Cambridge como una de las causas del cambio ya que la palabra además significa "algo que falla gravemente" o "una persona estúpida o tonta".Como parte del cambio de marca,aparecerá en todos los productos exportados, y en enero se lanzó una campaña de turismo con el eslogan "Hello Türkiye".La decisión provocó reacciones mixtas en internet.Los funcionarios del gobierno la apoyan pero otros dicen que es una distracción mientras el presidente se prepara para las elecciones del próximo año, en medio de una fuerte crisis económica.No es inusual que los países cambien sus nombres.En 2020, Países Bajos dejó de llamarse Holanda y antes de eso, Macedonia cambió su nombre a Macedonia del Norte debido a una disputa geopolítica con Grecia. Suazilandia convirtió en Esuatini en 2018, por citar algunos ejemplos.La Ü puede ser engañosa para la mayoría de la audiencia internacional que no tiene esa letra en su alfabeto. Para un hablante de inglés, cambiar la primera vocal de Turkey por una Ü y agregar una E al final es suficiente para pronunciar el nuevo nombre perfectamente.Pero, ¿por qué era esto necesario? El presidente Erdogan estuvo presionando por este cambio durante años, argumentando que el país estaría mejor representado con el nombre turco en lugar de compartir la misma grafía en inglés con un pájaro."Turkey", el pájaro, se conoce como "pavo" en español , "peru" en portugués o "hindi" en turco.Muchos usuarios de las redes sociales critican la medida del gobierno turco y la califican de absurda, mientras que otros coinciden en que fue un cambio de marca necesario.Tenemos que esperar y ver si la gente de todo el mundo aceptará Türkiye en lugar de Turkey.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.