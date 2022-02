Truth Social: Trump estrena su red social mientras sigue vetado en Twitter

Getty Images

Donald Trump lanzó su propia red social, denominada Truth Social

La red social de Donald Trump, Truth Social, fue lanzada de forma limitada en la tienda de aplicaciones de Apple en EE.UU.La aplicación tiene similitudes con Twitter; de donde Trump fue expulsado el año pasado, al igual que de Facebook, Instagram y YouTube.El líder del proyecto y excongresista Devin Nunes dijo que esperaba que estuviera en pleno funcionamiento a fines de marzo.A algunos usuarios de los que intentaron registrarse tuvieron dificultades y les aparecía el siguiente mensaje: "Debido a la demanda masiva, los hemos colocado en nuestra lista de espera", informó la agencia de noticias Reuters.

Una gran carpa

La plataforma Truth Social promete mostrar la "verdad" y comentarios "libres de censura".

"Es mucho más difícil de lo que cree"

Twitter suspendió la cuenta de Trump en enero de 2021.

Creada por el, formada hace un año,se había puesto previamente a disposición de unos 500 usuarios beta para que probaran la aplicación.La semana pasada, Donald Trump Jr. compartió una captura de pantalla de la primera "verdad" de su padre en la red social: "Prepárate. Tu presidente favorito te verá pronto". https://twitter.com/DonaldJTrumpJr/status/1493713461452410885 En su cénit en Twitter, Trump tenía más de 88 millones de seguidores.Pero Twitter vetó al expresidente luego de los disturbios del Capitolio de EE.UU. del 6 de enero de 2021, diciendo que había violado sus reglas sobre la glorificación de la violencia.Las opciones de Truth Social se asemejan a las funciones de respuesta, retuit y "me gusta" de Twitter.En su sitio web, Truth Social se describe a sí misma como una "gran carpa", una "plataforma de redes sociales que fomenta una".Trump quiere queEs una opinión común entre los conservadores que las empresas de redes sociales de Silicon Valley están restringiendo la libertad de expresión eliminando publicaciones y usuarios."No podemos usar ninguna de las grandes empresas de tecnología", dijo al canal Newsmax Nunes, quien renunció al Congreso en diciembre para convertirse en director ejecutivo de TMTG."Así que tenemos que construir esto desde cero", agregó.Nunes prometió que Truth Social será una "experiencia libre de censura".Pero cualquier plataforma de redes sociales en App Store y Google Play tiene que eliminar el contenido que infrinja sus reglas.Ninguna de las otras plataformas alternativas que se presentan libres de censura, como Gettr, Parler, Gab y Rumble, atrajo audiencias comparables a las de las grandes redes sociales.Empresas como Twitter "han tenido años para desarrollar sus plataformas y construir sus audiencias", señala Darrell West, miembro senior de innovación tecnológica del grupo de expertos Brookings Institution, con sede en Washington D.C."Creo que va a descubrir que es mucho más difícil de lo que cree", dijo."Si esto fuera fácil, creo que lo habría hecho hace seis meses", agregó.El año pasado, Apple y Google eliminaron a Parler de sus tiendas por no eliminar borrar publicaciones que decían que amenazaban con violencia y contenían actividades ilegales.Se le permitió volver, pero solo una vez que aceptó los términos de servicio de Apple y Google."Simplemente", dijo West."Incluso si tiene su propia plataforma, si está violando sus términos de servicio, básicamente podrían eliminar su aplicación de su tienda de aplicaciones, lo que le dificultaría mucho crear una audiencia", sostuvo.Y, francamente, hay mucha gente que simplemente está asustada (...) porque a la gente le preocupa que pasará si tengo algo en mi currículum que desafía a una de las grandes empresas de tecnología".Truth Social también tendrá que ser lo suficientemente robusta como para."Tenemos tantas personas que no quieren que tengamos éxito... incluso gobiernos extranjeros y otros actores malos", dijo Nunes.