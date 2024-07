Your browser doesn’t support HTML5 audio

14/07/2024 · 09:16 AM

Estados Unidos vivió este sábado una escena que recordó a los grandes magnicidios políticos de la historia del país.

El expresidente Donald Trump resultó herido leve en un mitin político después de que un atacante disparara varias veces.

El FBI comunicó que investiga el hecho como un intento de asesinato y designó el lugar como escena del crimen.

Las autoridades identificaron al atacante como Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años residente en Bethel Park, en el área metropolitana de Pittsburgh (Pensilvania).

Crooks murió abatido por las fuerzas de seguridad tras llevar a cabo el tiroteo.

Agentes del Servicio Secreto de EE.UU. sacaron a Donald Trump del escenario tras escucharse disparos durante su mitin.

Las imágenes mostraron cómo Trump se llevaba la mano a la oreja derecha y luego se agachaba tras sonar lo que parecían disparos mientras pronunciaba un discurso en un concurrido acto de campaña.

Rápidamente fue rodeado por los agentes, quienes lo evacuaron a un vehículo.

Trump, con sangre en la oreja, levantó un puño en un gesto a sus seguidores cuando lo sacaron del escenario.

Reuters Trump se dirigió así a sus seguidores tras el aparente tiroteo.

“Me dispararon con una bala que perforó la parte superior de mi oreja derecha. Supe inmediatamente que algo estaba mal cuando escuché un sonido silbante, disparos, e inmediatamente sentí la bala desgarrando mi piel. Había mucha sangre y entonces me di cuenta de lo que estaba pasando”, dijo Trump en un comunicado.

El atacante disparó múltiples ráfagas de tiros hacia el escenario "desde una posición elevada fuera del lugar del mitin", precisó en un comunicado el Servicio Secreto, encargado de la seguridad de Trump.

Una persona que formaba parte del público murió por el impacto de las balas y otras dos resultaron gravemente heridas, según el comunicado. Los tres son adultos varones.

Un miembro del equipo de contraataque del Servicio Secreto de Estados Unidos abatió al sospechoso.

La cadena CBS, socia de la BBC en Estados Unidos, citó a dos fuentes policiales al afirmar que el atacante estaba a unos 180 metros de Trump, fuera del área acordonada del mitin y armado con un rifle.

Reuters Miembros de la policía armada subieron al podio para atender a Trump.

La campaña de Trump aclaró rápidamente que el expresidente se encontraba "bien" y fue examinado en un hospital local.

Posteriormente fue dado de alta y abandonó el centro médico rumbo a su hogar en Nueva Jersey.

El precandidato republicano a la presidencia -su candidatura se confirmará la próxima semana en la Convención Republicana- pronunciaba un discurso en un acto en Butler, Pensilvania, un estado decisivo en las elecciones de noviembre.

Varios partidarios con pancartas detrás de Trump se agacharon tras el ruido de disparos.

Qué se sabe del ataque

Donald Trump fue retirado del escenario en el que daba un mitin político en Butler, Pensilvania, después de que hubiera varios disparos

fue retirado del escenario en el que daba un mitin político en Butler, Pensilvania, después de que hubiera varios disparos Trump resultó levemente herido en una oreja

“Me dispararon con una bala que perforó la parte superior de mi oreja derecha”, afirmó. "Supe inmediatamente que algo estaba mal cuando escuché un sonido silbante, disparos, e inmediatamente sentí la bala desgarrando mi piel”

El atacante mató a un espectador y otros dos están heridos de gravedad, según el Servicio Secreto

Un testigo le dijo a la BBC que vio a un hombre con un rifle moviéndose agachado por el techo de una estructura elevada, a unos 180 metros de distancia del escenario

moviéndose agachado por el techo de una El atacante, identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, fue abatido por un miembro del Servicio Secreto

por un miembro del Servicio Secreto El hecho está siendo investigado como un intento de asesinato

En una conferencia de prensa, un agente del FBI dijo que era "sorprendente" que el atacante pudiera abrir fuego.

El Comité de Supervisión del Congreso de Estados Unidos convocó a la directora del Servicio Secreto y dijo que "los estadounidenses exigen respuestas"

"Todos se tiraron al suelo"

Un testigo, Jason, le aseguró a la BBC haber escuchado una ráfaga de hasta cinco disparos.

“Vimos al Servicio Secreto saltar hacia Trump para protegerlo. Todos en la multitud se agacharon rápidamente", dijo.

Agregó que "poco después se puso de pie, levantó el puño al aire y dijo un par de cosas", y que "su oreja sangraba".

Reuters Este fue el momento en el que Trump se lleva la mano a la oreja tras escucharse los disparos.

Tim, otra persona que estaba en el acto, le contó a la BBC que escuchó un "aluvión" de disparos.

"Vimos al presidente Trump arrojarse al suelo y todos empezaron a hacer lo mismo porque era un caos", añadió.

Otro testigo, Greg, le dijo a la BBC que estaba fuera del acto mientras hablaba el expresidente cuando divisó a un hombre en lo alto de un tejado.

"Nos dimos cuenta de que el tipo trepaba por el techo del edificio que estaba a nuestro lado, a unos 15 metros de distancia", afirmó.

"Tenía un rifle, pudimos verlo claramente con un rifle", añadió.

Greg dijo que avisó a la policía.

"Lo siguiente que recuerdo es preguntarme por qué Trump seguía hablando. ¿Por qué no lo han sacado del escenario? (…) Y luego sonaron cinco disparos".

La BBC no pudo verificar de forma independiente estas declaraciones de los testigos.

"No podemos tolerar esto"

En un mensaje en su red social Truth, Trump ofreció sus condolencias “a la familia de la persona a la que mataron en el mítin, y a la de la otra persona que fue herida de gravedad".

También agradeció “al Servicio Secreto de Estados Unidos y a todas las fuerzas de seguridad por su rápida respuesta”.

Afirmó que “es increíble que pueda suceder un acto como este en nuestro país” e indicó que en ese momento no se sabía nada sobre el atacante, "que está muerto”.

El presidente Biden, que se encuentra en su estado natal de Delaware, calificó el hecho como "enfermizo" y afirmó que "no hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia".

"No podemos permitir que esto suceda. No podemos ser así. No podemos tolerar esto", añadió, e indicó que esperaba hablar con Trump más tarde.

Políticos de ambos partidos condenaron el ataque.

El gobernador de Pensilvania, el demócrata Josh Shapiro, afirmó que "la violencia dirigida contra cualquier partido político o líder político es absolutamente inaceptable".

El ex vicepresidente Mike Pence declaró que él y su esposa estaban orando por Trump e instó a "todos los estadounidenses a unirse a nosotros".

El líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, indicó en un comunicado: “Mis pensamientos y oraciones están con el expresidente Trump. Estoy agradecido por la respuesta decisiva de las fuerzas del orden. Estados Unidos es una democracia. La violencia política de cualquier tipo nunca es aceptable”.

Este suceso transformará la campaña electoral

Análisis de Sarah Smith, editora de Norteamérica de la BBC

Las imágenes de un desafiante Donald Trump levantando el puño al aire con sangre en el rostro mientras lo evacuaba el Servicio Secreto van a pasar a la historia.

Y también pueden alterar el curso de las elecciones presidenciales de noviembre.

Este impactante acto de violencia política tendrá, de forma inevitable, un efecto en la campaña.

La imagen fue publicada rápidamente en las redes sociales por su hijo Eric Trump con la frase: "Este es el luchador que Estados Unidos necesita".

El presidente Joe Biden, que compareció en televisión poco después del tiroteo, afirmó que no hay lugar en EE.UU. para este tipo de violencia política. Expresó preocupación por su oponente republicano y aseguró que esperaba hablar con él más tarde.

La campaña electoral de Biden pausó todas las declaraciones políticas y trabaja para retirar sus anuncios de televisión lo antes posible, al considerar que sería inapropiado atacar a Donald Trump en este momento en lugar de centrarse en condenar lo sucedido.

Políticos de todo el espectro –que en muchos ámbitos están en total desacuerdo- se han unido para proclamar que la violencia no tiene lugar en una democracia.

Los expresidentes Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton y Jimmy Carter se apresuraron a denunciar el suceso y expresar su alivio por el hecho de que Trump no resultara gravemente herido.

Sin embargo, algunos de los aliados y partidarios más cercanos de Trump ya están culpando a Biden por la violencia, y un congresista republicano acusó al presidente de “incitar a un asesinato”.

El senador JD Vance, al que se cita como posible candidato a vicepresidente de Trump, afirmó que la retórica de la campaña de Biden provocó directamente el incidente.

Otros políticos republicanos están manifestando cosas similares que casi con seguridad serán condenadas por sus oponentes por incendiarias en un momento peligroso de la política estadounidense.

Ya podemos ver cómo se trazan las líneas de la batalla en lo que puede convertirse en una contienda muy fea.

Esto transformará la campaña electoral.

