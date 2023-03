Trump al ser imputado y enfrentar cargos criminales: Es la mayor interferencia electoral en la historia de EEUU

Getty Images

"Una persecución" y "la mayor interferencia electoral en la historia" de Estados Unidos.Así ha descrito Donald Trump su imputación de este jueves, lo que lo convierte en el primer exmandatario estadounidense en enfrentar cargos criminales."Lo que han hecho los demócratas es impensable: imputar a una persona completamente inocente en un acto de patente interferencia electoral. Nunca antes en la historia de nuestro país había sucedido algo similar", reza el comunicado difundido por el expresidente.Un gran jurado de Nueva York lo ha imputado tras investigar el pago de US$130.000 a la actriz Stormy Daniels en un intento para silenciarlasobre un supuesta relación en el pasado, algo que él siempre ha negado.

Daniels asegura que mantuvo una relación con Trump cuando él estaba casado y que le pagaron para no contar nada. El pago en sí mismo no sería ilegal, pero al parecer Trump lo registró como un gasto de negocio. En Nueva York falsificar la información de negocios es ilegal.Los detalles de los, pero Trump no a tardado en reaccionar a la noticia.Y también ha arremetdio contra el fiscal del distrito de Manhattan Alvin Bragg, encargado de su imputación. Ha dicho que, en referencia al actual presidente, que ganó a Trump en las elecciones de 2020 y podría ser de nuevo su rival en 2024."Están tratando de influir en la elección. Es un ataque a nuestro país", dijo por teléfono a la cadena ABC News.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.