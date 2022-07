Tragedia en San Antonio: un gran jurado acusa a dos hombres por tráfico de migrantes y muerte en el caso del camión en Texas

Reuters

Dos hombres fueron acusados por el tráfico y la muerte de 53 migrantes en Texas, informó este miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos.Un gran jurado federal en la ciudad de San Antonio acusó formalmente a Homero Zamorano y a Christian Martínez, ambos texanos, de cuatro cargos:

conspiración para transportar migrantes de forma ilegal con resultado de muerte,

transporte de extranjeros de forma ilegal con resultado de muerte,

conspiración para transportar migrantes de forma ilegal que resultó en lesiones graves y puso vidas en peligro,

transporte de extranjeros de forma ilegal que resultó en lesiones graves y puso vidas en peligro.

Reuters Homero Zamorano ha sido acusado por la muerte de los 53 migrantes en San Antonio.

Una tragedia

Muerte por calor

Getty Images San Antonio queda aproxidamente a 250 km de la frontera con México.

Rutas peligrosas

BBC

La pena máxima por estos cargos es la, algo que analizará el fiscal general antes de pedir la condena en los próximos días.Un juez federal determinará luego la sentencia.El incidente en San Antonio, ocurrido el pasado 27 de junio, esen la historia reciente de EE.UU."Un trabajador de uno de los edificios aquí atrás escuchó un grito de ayuda. Salió a investigar, encontró un remolque con las puertas entreabiertas, las abrió para mirar y encontró varias personas fallecidas adentro", narró entonces el jefe de la Policía de San Antonio, William McManus.Además de los 50 adultos y tres menores de edad que murieron, 10 adultos y un menor resultaron heridos.Entre las víctimas había mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños.Zamorano, de 46 años, conducía el camión y fue captado por las cámaras en un punto de inspección del servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., aunque en ese momento no fue detenido.Horas después, cuando ocurrió el hallazgo de los migrantes, Zamorano "fue encontrado escondido en la maleza después de intentar fugarse", según la investigación del Departamento de Justicia.En un principio, los servicios de emergencia le prestaron ayuda, pero luego fue detenido por la policía de San Antonio.Martínez, de 28 años, fue identificado en comunicaciones con Zamorano en las que hablaban sobre la operación de tráfico de personas.Dos mexicanos, Juan Claudio D'Luna Méndez y Juan Francisco D'Luna Bilbao, también estaban siendo procesados bajo distintos cargos por su posible participación en el fatal incidente, aunque de momento no fueron incluidos en la acusación formal.El jefe del Departamento de Bomberos de San Antonio, Charles Hood, dijo a fines de junio que, que no tenía aire acondicionado.Las víctimas estaban "calientes al tacto".La investigación reveló que, aparentemente, Zamorano no sabía que el aire acondicionado del tráiler no funcionaba.Los migrantes estaban en el vehículo con mínima ventilación en un día que rozó los 40 °C a la sombra.El vehículo fue encontrado en una zona de poco tránsito, cerca de una vía de tren en el suroeste de San Antonio, que queda a unos 250 kilómetros de la frontera entre EE.UU. y México.Zamorano había tomado la ruta que va desde Laredo, en la frontera de México y Texas, hasta San Antonio.La inmigración es un tema político polémico en EE.UU., donde el año pasado se detuvo a un número récord de inmigrantes indocumentados que cruzaban al país desde México, muchos de ellos viajando por rutas extremadamente peligrosas e inseguras.Huyendo de la pobreza y la violencia en América Central, muchos de los inmigrantes indocumentados terminan pagando enormes sumas de dinero en efectivo a traficantes de personas para cruzar la frontera.En los últimos años ha habido muchos ejemplos similares de migrantes que fallecieron durante su viaje, pero ninguno tan mortal como el de San Antonio.El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, culpó al presidente estadounidense, Joe Biden, del Partido Demócrata, por las muertes y las describió como "resultado de sus letales políticas de fronteras abiertas".Beto O'Rourke, el candidato demócrata que compite contra Abbott en las elecciones de noviembre, dijo que los informes eran devastadores y pidió unay reemplazarlas con vías ampliadas para la migración legal".Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.