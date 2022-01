Tonga: ¿por qué es tan difícil enviar ayuda al archipiélago?

CIRA/NOAA/Handout via REUTERS

Es un grupo remoto de islas en el Pacífico Sur ahora cubierto de ceniza volcánica y aislado del resto del mundo.Eso es lo que dificulta que la ayuda llegue a Tonga, luego de la erupción volcánica y el tsunami del sábado.La explosión del volcán Hunga Tonga-Hunga Ha'apai provocó un tsunami a través del océano Pacífico.

Principales instalaciones portuarias en Tonga después de la erupción

Agua potable

Las islas periféricas

La ceniza cubre casas y edificios tras erupción

New Zealand Defence Force

Oferta de ayuda de China

Aviones de Australia

Comunicaciones colapsadas

Equipos de buceo

Asentamientos en Tonga cubiertos de ceniza tras erupción

"No hacer daño"

Agua: "necesidad inmediata"

Contaminación por cenizas volcánicas

La necesidad más apremiante del archipiélago es el agua potable.Hasta el momento, solo se han confirmado tres muertos. Pero las fotografías tomadas por la Fuerza Aérea de Nueva Zelanda muestran un pueblo completamente destruido.El gobierno de Tonga dice que algunas de las islas periféricas más pequeñas están particularmente afectadas, con todas las casas destruidas en una de las islas.Existe una creciente preocupación de que las violentas olas hayan causado una destrucción severa en islas más pequeñas¿Por qué es tan difícil conseguir ayuda allí?La erupción provocó que un manto de ceniza cubriera gran parte del archipiélago, incluida la pista del principal aeropuerto de Tonga en la capital, Nuku'alofa.El gobierno de Nueva Zelanda, que está tratando de enviar agua potable y otros suministros a la isla, dice que los aviones no pueden aterrizar y que será necesario limpiar la pista.El martes (18 de enero), unos doscientos voluntarios intentaban limpiar la ceniza de la pista."Un avión C-130 Hércules está listo para entregar ayuda humanitaria y suministros de socorro en casos de desastre, incluidos contenedores de agua plegables, generadores y kits de higiene para las familias una vez que se despeje la pista del aeropuerto", dijo en un comunicado la ministra de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda, Nanaia Mahuta.Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo que Pekín está listo para enviar a Tonga "un lote de suministros de emergencia que incluyen agua potable, alimentos, equipo de protección personal y equipo de socorro en casos de desastre".Serán enviados "tan pronto como el aeropuerto reanude sus operaciones y las condiciones de vuelo lo permitan", señaló Zhao.Mientras tanto, Australia indicó que enviará aviones para evaluar el alcance de los daños a la infraestructura crítica, como carreteras, puertos y líneas eléctricas, para ayudar a planificar la próxima fase de la respuesta de emergencia.Según Mahuta, Nueva ZelandaLas imágenes y los detalles se enviaron a las autoridades de Tonga para ayudar a tomar decisiones de planificación.Otro factor que está complicando los esfuerzos es el daño en la infraestructura de comunicaciones.El único cable submarino que conecta el archipiélago con el mundo exterior quedó cortado. La reparación depende del envío de barcos especializados al área, lo que podría demorar dos semanas.La comunicación por satélite es irregular. El martes (18), en las primeras declaraciones desde la erupción, el gobierno de Tonga describió la destrucción de viviendas en dos islas.Los ciudadanos de Tonga en el extranjero aún no tienen noticias de sus familiares. Joanne Mataele, quien vive en Australia, le dijo a la BBC que"Sé de algunas personas que han estado en contacto con sus familiares en Tonga a través de teléfonos satelitales. Creo que solo un par de personas tienen acceso a estos teléfonos. Así que estamos sentados y esperando, que es todo lo que podemos hacer ahora mismo", afirmó.Dada la dificultad en las comunicaciones, Mahuta dijo que Nueva Zelanda había decidido enviar dos barcos con equipos de buceo, un helicóptero, agua, equipos de desalinización y suministros de socorro para ayudar en la emergencia.El viajelos barcos permanecerán a la espera en caso de que el gobierno de Tonga solicite ayuda.Aunque el alcance del daño parece cada vez más preocupante, hay una razón por la que Tonga puede ser renuente a solicitar ayuda externa: hasta ahora solo ha registrado un caso de covid y la nación quiere permanecer libre de la pandemia.El corresponsal de la BBC en Filipinas, Howard Johnson, señala que se están haciendo todos los esfuerzos para brindar apoyo de una manera que reduzca la exposición potencial de los isleños a covid.Nueva Zelanda dice que está entregando su ayuda "sin contacto" y de acuerdo con los "estrictos controles fronterizos" de la isla.Jens Laerke, portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en Ginebra, afirma que "una de las primeras reglas de la acción humanitaria es 'no hacer daño'"."Así que queremos estar absolutamente seguros de que se seguirán todos los protocolos necesarios para ingresar al país".En este momento,en los esfuerzos para ayudar a las islas. Pero está lejos de ser la única.La ONU dice que la mayor parte del país se ha visto afectada por una capa de ceniza volcánica de 1-2 cm, que está afectando el suministro de agua y alimentos.Se les ha dicho a los residentes que usen mascarillas en el exterior debido a la mala calidad del aire."Lo que realmente nos preocupa es el acceso al agua potable", dijo Katie Greenwood, quien encabeza la delegación del Pacífico de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.Pero agregó que "todavía tenemos algunos temores por algunas personas en las islas de las que aún no hemos podido saber nada".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.