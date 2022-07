Todos los cuerpos son cuerpos de playa: la llamativa campaña de España que reivindica la diversidad de cuerpos

Ministerio de Igualdad de España

Esta es una parte del cartel de la campaña, màs abajo lo puedes ver completo.

"El verano también es nuestro. Disfrútalo como, donde y con quien tú quieras. Hoy brindamos por un verano para todas, sin estereotipos y sin violencia estética contra nuestros cuerpos".Ese es el mensaje del Ministerio de Igualdad de España que, este martes, lanzó una campaña que busca reivindicar la diversidad de cuerpos femeninos e invita a las mujeres a disfrutar el verano.La campaña está dirigida por el Instituto de las Mujeres, lleva como eslogan "El verano también es nuestro" y tiene un cartel promocional en el que hay cinco mujeres de diferentes tallas, una de ellas con una mastectomía. "Cuerpos diversos, libres de estereotipos de género, ocupando todos los espacios. El verano también nos pertenece. Libres, iguales y diversas", escribió, en Twitter, Antonia Morillas, directora del Instituto de las Mujeres.La funcionaria considera que las expectativas físicas no solo afectan la autoestima de las mujeres, sino que les niegan sus derechos. Por su parte, Irene Montero, ministra de la cartera de Igualdad destacó por esa red social que "todos los cuerpos son válidos y tenemos derecho a disfrutar de la vida como somos, sin culpa ni vergüenza". "¡El verano es para todas!", indicó.

Ministerio de la Igualdad de España

Ione Belarra, ministra de Servicios Sociales, señaló también por Twitter que "todos los cuerpos son cuerpos de playa. Y de montaña". "Nuestros cuerpos son para ser cuidados, respetados y disfrutados".La campaña ha generado diferentes opiniones. Algunos, por ejemplo, plantean si se debió ampliar para incluir a los hombres que no poseen los llamados cuerpos estándar.El líder de izquierda Cayo Lara escribió por Twitter que era "el colmo del absurdo. Pretender crear un problema donde no existe".Ángela Rodríguez Pam, Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, publicó un mensaje en Twitter dirigido a los hombres que creen que las mujeres no necesitaban del permiso del ministro para ir a la playa: "Señores diciendo que las gordas ya podíamos ir a la playa sin permiso de Igualdad. Claro que vamos pero asumiendo odio por enseñar un cuerpo que no es normativo".

