Tiroteo en París: 3 personas muertas y varios heridos tras el ataque de un hombre armado

Un hombre armado abrió fuego este viernes en el centro de París causando la muerte de tres personas e hiriendo a otras tantas.Testigos dijeron que el atacante apuntó a un centro comunitario y restaurante kurdo. La fiscalía informó que investigarían un posible motivo racista.El sospechoso, de 69 años, fue arrestado rápidamente tras el incidente. Según reportes, el hombre había sido liberado de prisión recientemente.Las autoridades hicieron un llamado a la población para que evite el área de Strasbourg-Saint Denisen el distrito 10, en el centro-norte de París.El Consejo Democrático Kurdo en Francia (CDF-K), que dirige el centro atacado, condenó los hechos en un breve comunicado. También dijo que habría una vigilia esta noche para rendir homenaje a los muertos.

No hay un motivo confirmado detrás del tiroteo, pero la fiscal de París, Laure Beccuau, confirmó que el sospechoso había sido acusado anteriormente de violencia racista.En ese incidente, el hombre atacó con una espada tiendas de campaña en un campamento de migrantes en Bercy, un barrio de París, el 8 de diciembre de 2021. No está claro por qué el atacante había sido liberado recientemente.El diario Le Mondecitó a Ahmet-Kaya Kurdish, un portavoz del centro, diciendo que las autoridades francesas "una vez más" no protegieron a los kurdos en París.La alcaldesa del distrito 10 de París, Alexandra Cordebard, dijo que el sospechoso también resultó herido en el tiroteo. También detalló que: el centro comunitario kurdo, un restaurante y una peluquería. Dos personas fueron baleadas en el comercio.La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, afirmó que los asesinatos habían sido cometidos por un"Los kurdos dondequiera que residan deben poder vivir en paz y seguridad. Más que nunca, París está a su lado en estos tiempos oscuros", añadió."Estábamos caminando por la calle y escuchamos", contó a la BBC Ali Dalek, uno de los testigos del ataque. "Nos dimos la vuelta y vimos gente corriendo de izquierda a derecha", detalló. "Y luego, cinco o seis minutos después -porque conocemos gente que trabaja en la peluquería- entramos y vimos que habían arrestado a un hombre mayor y alto", agregó. Una comerciante que también fue testigo del incidente dijo a la agencia AFP que se había encerrado en su local.La mujer relató que había escuchado siete u ocho ráfagas de disparos.Según reportes, dos de los heridos en el tiroteo se encuentran en estado crítico y otros dos resultaron gravemente heridos.La policía detuvo al sospechoso que no mostró resistencia y, según los informes, recuperó el arma utilizada en el ataque y se abrió una investigación por asesinato. La primera ministra francesa, Elisabeth Borne, elogió a la policía por su acción decisiva y calificó los asesinatos como unEl ataque ocurrió casi 10 años después del asesinato de tres mujeres kurdas en París en enero de 2013, incluido un cofundador del grupo militante nacionalista PKK.La calle cercana a la estación de metro Château d'Eau donde ocurrió el ataque tiene varios restaurantes y tiendas, así como el centro cultural. La alcaldesa Cordebard describió el área muy animada.Las autoridades acordonaron la Rue d'Enghien, la calle sucedió el tiroteo, ya que una multitud se reunió en el lugar mientras se llevan a cabo las investigaciones.Fotos de agencia muestran que algunos manifestantes se enfrentaron con la policía en la escena del crimen.