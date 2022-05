Tiroteo en Buffalo: el sentido discurso de Biden contra el veneno de la supremacía blanca tras el ataque que dejó 10 muertos

Getty Images

El presidente de EE.UU., Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden, visitaron Buffalo este martes.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajó este martes a la ciudad de Buffalo para apoyar a los familiares de las víctimas del tiroteo del pasado sábado que se investiga como crimen de odio racial.El mandatario dio un sentido discurso en el que, con voz calma, recordó a cada una de las 10 personas asesinadas en un supermercado de esa ciudad del estado de Nueva York que limita con Canadá, y repasó sus historias."Vidas individuales de amor, servicio y comunidad que hablan de la historia más grande de quiénes somos como estadounidenses", dijo.Biden calificó la creencia de la supremacía blanca como "un veneno que atraviesa" a la sociedad al que "se le ha permitido crecer y supurar delante de nuestros ojos".El mandatario añadió que el silencio supone "complicidad"."Lo que sucedió aquí es simple y directo: terrorismo. Terrorismo. Terrorismointerno", enfatizó."Nunca más, nunca más. Necesitamos decirlo tan clara y enérgicamente como podamos: que la ideología de la supremacía blanca no tiene sitio en Estados Unidos".El sospechoso, de 18 años, se identificó en un documento publicado en internet como fascista y nacionalista blanco. Biden dijo que el joven representa a "una minoríallena de odio"."En Estados Unidos el mal no ganará, se lo prometo. El odio no prevalecerá. La supremacía blanca no tendrá la última palabra. El mal vino a Buffalo y lo ha hecho a demasiados lugares, manifestándose en hombres armados que han masacrado a personas inocentes en el nombre de una ideología perversa y llena de odio, arraigada en el miedo y el racismo. Ha causado mucho dolor".Las autoridades locales creen que el presunto atacante condujo más de 320 kilómetros para buscar deliberadamente una zona con una alta tasa de población negra. Habría seguido apuntando a otras áreas similares si no lo hubieran detenido, según los investigadores.

En su autodenominado manifiesto, el joven hizo referencia a las teorías conspirativas del "genocidio blanco" y del "reemplazo blanco" para explicar su resentimiento hacia los grupos minoritarios.En el delirante escrito, también se identificó políticamente como parte de la "izquierda autoritaria".Haciendo mención a la fatal marcha de extrema derecha en Charlottesville (Virginia) en 2017, incidente que -dice- lo convenció de volver a postularse a la presidencia, Biden advirtió: "El experimento estadounidense de la democracia está en peligro como nunca lo había estado en mi vida".

"El odio y el miedo han recibido demasiado oxígeno por parte de aquellos que fingen amar a Estados Unidos, pero no entienden a Estados Unidos", agregó el mandatario."Hago un llamado a todos los estadounidenses para que rechacen la mentira y condeno a quienes difunden la mentira por el poder, el rédito político y el lucro. (...) No podemos permanecer en silencio".Biden sostuvo reuniones individuales con las familias en duelo y también visitó el monumento improvisado afuera del supermercado Tops, donde ocurrió la matanza el sábado.El alcalde de Buffalo, Byron Brown, dijo a los medios que el presidente "parecía muy conmovido por lo que vio en la comunidad" y que tiene la esperanza de que se tomen más medidas para controlar las armas.Biden estuvo acompañado por la primera dama, Jill Biden, los senadores demócratas de Nueva York y otros altos funcionarios.

