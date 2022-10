TikTok prohibirá a los menores de 18 años hacer transmisiones en directo

BBC

Mona y sus seis hijas piden regalos en sus transmisiones en directo por TikTok.

TikTok subirá la edad mínima para la transmisión en vivo en la plataforma de 16 a 18 años a partir del próximo mes.Una investigación de la BBC encontró cientos de cuentas activas desde campos de refugiados sirios, con niños pidiendo donaciones.Algunos recibían hasta US$1.000 por hora, pero cuando retiraban el efectivo, veían que TikTokse quedaba con hasta el 70%.En el futuro, solo los adultos podrán "enviar obsequios virtuales o acceder a las funciones de monetización", dijo TikTok.La app también anunció que, "en las próximas semanas", solo permitirá a los usuarios adultos realizar transmisiones en vivo.Sin embargo, no está claro cómo TikTok hará cumplir estas restricciones de edad.

Hay niños qie pasan horas haciendo transmisiones en directo en las que solicitan regalos por TikTok.

Meta, propietaria de Facebook e Instagram, y Google, propietario de YouTube, tienen una edad mínima de transmisión en vivo de 13 años y ya permiten a los usuarios restringir el contenido que cargan por edad.

Regalos digitales

BBC Una investigación de la BBC halló que TikTok se queda con casi el 70% del valor de los regalos digitales.

Durante cinco meses, la Unidad de Desinformación Global de la BBC, el Servicio Árabe de la BBC y BBC Eye Investigations siguieron más de 300 cuentas de TikTok que transmitían en vivo desde el noroeste de Siria.Las reglas de TikTok dicen que el usuario no debe solicitar obsequios directamente y debe "evitar el daño, el peligro o la explotación" de menores en la plataforma.Cuando la BBC utilizó el sistema integrado en la aplicación para denunciar 30 cuentas en las que aparecían niños pidiendo limosna, TikTok dijo que no se habían violado sus políticas en ninguno de los casos.Después de que la BBC contactara a TikTok directamente para recabar comentarios, la compañía prohibió todas las cuentas.TikTok dijo que este tipo de contenido no estaba permitido en su plataforma y que su comisión por obsequios digitales era significativamente inferior al 70%, pero aún no ha confirmado la cantidad exacta.y se ha descargado más de 3.900 millones de veces.Ha obtenido más de US$6.200 millones en ingresos brutos por el gasto en la aplicación desde su lanzamiento en 2017, según la empresa de análisis Sensor Tower.