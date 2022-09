The Whale: el espectacular regreso del actor Brendan Fraser tras caer en desgracia en Hollywood

Getty Images

Brendan Fraser durante el Festival de Venecia

Más de 6 minutos de aplausos y ovaciones. Así fue la recepción que tuvo la última película del actor Brendan Fraser en el Festival de Cine de Venecia. Todo ello gracias a su interpretación en "The Whale", el último filme del director Darren Aronofsky,en el que se transforma en un hombre con obesidad mórbida y que se estrenó el pasado domingo en la ciudad italiana."Simplemente estoy intentando aguantar hoy (...) Gracias por esta maravillosa acogida, deseo que esta película cause la misma profunda impresión que provocó en mí", dijo visiblemente emocionado el actor estadounidense en la presentación de la película.Dicen los expertos que, por su actuación en esta cinta, se ha convertido instantánetamente en uno de los principales candidatos al Oscar.El regreso de Fraser no es solo emotivo y significativo por esto. También porque supone un regreso tras una larga y dolorosa ausencia. Fraser, de 53 años, fue uno de los actores más populares en los años 90, con paples como "George de la jungla" o la trilogía de "La momia".Pero de esa época dorada son parte de susmarcas de abandono y dolor.Justamente por las acrobacias que hacía interpretando a ese Tarzán patoso, empezó a sufrir graves lesiones. Fraser se negaba a usar dobles para las escenas y, al final, esto lo llevó al hospital y a aparcar su carera. En 2007 llegó otro doloroso capítulo. Se divorció de su esposa, Afton Smith.

Getty Images

En 2007 Fraser se separó de su mujer y eso, sumado a un episodio de acoso sexual, le hizo apartarse de los focos.

Y todo se empañó, a su vez, con la depresión en la que cayó tras haber sufrido acoso sexual. Fue el mismo Fraser quien denunció en 2018 esta situación públicamente y señaló al expresidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) Philip BerkAhora Fraser, con los cambios inevitables que conlleva la edad, a sus 53 años desfila por la alfombra roja de uno de los festivales de cine más importantes del planeta.

Un padre en busca de su hija

EPA Fraser con Aronofsky en Venecia.

Getty Images Fraser interpretó al famoso George de la Jungla en los años 90.

En su regreso ante las cámaras interpreta a Charlie,Para el papel, Fraser ha tenido que trabajar duramente hasta conseguir un aspecto perturbador, gracias también a la prótesis de una barriga de 130 kilos de peso."The Whale" está basada en la homónima obra teatral de Samuel D. Hunter y cuenta la historia de Charlie, un profesor de inglés que, tras la muerte de su novio, empieza a engullir comida basura en un intento de anestesiar su dolor. En mitad de su desesperación, busca unreconstruir la relación con su hija, a la que abandonó cuando empezó una relación homosexual.Aronofsky leyó hace diez años en la prensa una reseña de la versión teatral,y por eso propuso a su autor llevarla al cine, logrando su beneplácito, aunque la pandemia retrasó el proyecto.Eligió a Fraser después de verlo por casualidad en ely en 2020 empezaron a rodar una trama que transcurre en una única localización -la casa- y tiene solo cinco personajes."Tuve que aprender a moverme de un modo nuevo,sentí vértigo al final de la jornada cuando me quitaban la prótesis por una sensación ondulante como cuando bajas de una góndola en Venecia", recordó el actor.A pesar de la temática, "The Whale""Charlie es, con mucho, el hombre más heroico que he interpretado", dijo Fraser.Aronofsky, quien en 2008 revitalizó la carrera de Mickey Rourke con "El luchador", dijo que este era "el mensaje más importante para difundir en el mundo"."Todos se inclinan hacia el cinismo y la oscuridad y pierden laTenemos que apoyarnos en (la idea de que) debajo de todo, realmente nos preocupamos el uno por el otro", dijo el director del film.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.