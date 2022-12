The Crown: el actor infantil que se sobrepuso a la leucemia y terminó interpretando al príncipe Harry en la serie de Netflix

Familia Powell

Will está disfrutando de su estrellato, pero sus primeros años fueron duros.

Will Powell, de 13 años, quien interpreta al príncipe Harry en la última temporada de "The Crown", cumplió el sueño de muchos actores infantiles al conseguir un papel en la popular serie de Netflix sobre la familia real británica.Sin embargo, la vida de este niño de Halifax, en el norte de Inglaterra, no ha sido nada fácil.Cuando tenía un año y siete meses le diagnosticaron leucemia, un cáncer de las células sanguíneas.Durante los siguientes años debió someterse a 27 operaciones y pasó mucho tiempo internado en el Hospital Infantil de Sheffield, una ciudad cercana.Su padre, Andy, contó a la prensa la increíble actitud que mantuvo Will durante sus años de tratamiento."A lo largo de todo el proceso fue una superestrella. Nuestro pequeño hijo nunca se quejó, ni una sola vez", recordó.

Familia Powell

El pequeño Will debió recibir años de tratamiento para su cáncer en el Hospital Infantil de Sheffield.

Andy también reveló lo mucho que su familia estaba disfrutando de la participación de Will en la quinta temporada del exitoso drama sobre la realeza."Hicimos maratón de la serie hasta que vimos todas las escenas en las que está Will", confesó.

Su camino al estrellato

Keith Bernstein/Netflix Will interpreta al más pequeño de la familia Windsor.

Primeros autógrafos

Will obtuvo el papel del segundo hijo del entonces príncipe y hoy rey Carlos y Diana Spencer -más conocida como Lady Di- casi por error.Su madre se enteró de que los productores de "The Crown" habían abierto un casting para encontrar a un actor que interpretara al príncipe William, el hijo mayor de la pareja (y heredero al trono). Pero ella les dijo que aunque no tenía un William,entre bastidores. Andy contó cómo fue el proceso de selección: "Al principio se le pidió a Will que proporcionara una cinta de sí mismo. Primero estuvo entre cuatro finalistas, luego entre dos y finalmente tuvo una entrevista con el director de casting a través de Skype. Al día siguiente recibimos la noticia de que él había sido elegido".Andy describió cómo su familia viviómientras esperaban ansiosamente el lanzamiento de la serie. "El estreno fue increíble", dijo. ". Nos mezclamos con las estrellas del teatro y la pantalla, y Will se lo tomó todo con calma. Incluso firmó sus primeros autógrafos", reveló.La familia dice que nunca olvidarán la excelente atención que Will recibió en el Hospital Infantil de Sheffield y seguirán apoyando a la institución de por vida.Durante los últimos cinco años, la familia, junto con un equipo de voluntarios, recolectó árboles de navidad usados, recaudando más US$54.000 para la organización de caridad del hospital."Es muy probable que sin la determinación y el cuidado inquebrantables de la gente del Hospital Infantil de Sheffield Willpara disfrutar de esta increíble experiencia de vida", dijo Andy."Nosotros, como familia, agradecemos al equipo desde el fondo de nuestros corazones. Son un grupo de personas increíble".Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.