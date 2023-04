Thalía a sus 51 años: Me siento como una adolescente queriéndome comer el mundo

Getty Images

Este viernes se lanzó el nuevo disco de Thalía en el que versiona 11 temas de artistas que influenciaron su carrera.

A Thalía le gusta alejarse de su aura de ícono pop cuando hace entrevistas. Te llama "flaco", hace bromas y siempre sonríe.Le da una vuelta positiva a todo. No importa si preguntas sobre los precios que trae ser una artista y empresaria tan famosa y exitosa, o sobre las complejidades de mantener un matrimonio en el mundo del entretenimiento.Para ella, todo tiene un final feliz."Me acabo de fijar que detrás de ti hay una chaqueta naranja", dice mientras conversamos por Zoom y observa todo lo que hay detrás de mí en el estudio de video de BBC Mundo en Miami. Luego afirma que le encanta la prenda y que por favor se la prestemos.Si bien esta forma de ser con la prensa es una excelente técnica para escabullirse de las preguntas difíciles, es sin duda, además de su talento y astucia, uno de los ingredientes de su viralidad en las redes sociales y de su eterna vigencia.A sus 51 años ha pasado por muchísimas vicisitudes. Perdió a su padre a los 6 años. Sus hermanas, Ernestina Sodi y la también famosa actriz Laura Zapata, fueron secuestradas en septiembre de 2002. Y ha dicho que padece de dislexia y agorafobia.Pero la mexicana, quien ha vendido más de 50 millones de discos y ayudó a exportar las telenovelas de su país con sus papeles de María Mercedes, Marimar y María la del Barrio, decide obviar estas situaciones complejas y dolorosas cuando le pido que reflexione sobre su vida y carrera.

Getty Images

La carrera de Thalía despuntó en la década de los 90, luego de protagonizar telenovelas memorables como Marimar, María Mercedes y María la del Barrio.

"Me siento como una adolescente queriéndome comer el mundo. Con más ilusiones, aterrizándolas. Llevándolas a una realidad tangible, viviéndolas, compartiéndolas. Estamos en este mundo para experimentar, para atrevernos a concretar esas ilusiones", sostiene desde Nueva York.La conversación se da en el marco del lanzamiento de "Thalia's Mixtape: Elsoundtrack de mivida", un disco en el que versiona 11 temas que han sido una gran influencia en su creación musical y en el plano personal.La lista es variada, pero la presencia del rock y pop es clara. "Florecita rockera" de Aterciopelados, "Devuélveme a mi chica" de Hombres G y "Me cuesta tanto olvidarte" de Mecano son algunos de los temas que aparecen en el disco."Estos artistas eran jóvenes revolucionando la música y me sembraron la idea de que se podía ser rebelde. Me dieron valor de ser yo misma y de quererme con mis ideas y locuras", dice la intérprete de "Amor a la mexicana" y "Arrasando".El disco está acompañado de una docuserie de tres capítulosque se estrenará el 2 de mayo en la plataforma de streamingde Paramount. En ella conversa con los artistas que dieron origen a los temas de su disco y analizan el trasfondo de cada creación. También reflexiona sobre el desarrollo de la industria musical desde el gramófono hasta la inteligencia artificial.El trabajo es un reflejo de la Thalía joven que quería comerse el mundo, así como una prueba de que al final llegó a la cima y ahora tiene todo el derecho de revisitar su carrera y hablar sobre ella misma.

Paramount

El disco se estrena junto a una serie documental que estará disponible en la plataforma Paramount el 2 de mayo.

"Siempre fui muy techie"

Enrique Vega Thalía afirma que a sus 51 años aún quiere seguir expermimentando en su carrera y que le queda "todo" por hacer, pese a su éxito mundial.

"Quiero tocar el recuerdo"

Getty Images Además de la transformación de su música, la artista ha logrado mantener su fama y vigencia gracias a las redes sociales.

La extensa discografía de Thalia ha cambiado al compás de los tiempos. Más recientemente, la coronada reina del pop latinocon temas como "Lento" junto a Gente de Zona y "Como tú no hay dos" con Becky G.Un paso lógico que muchos otros artistas han dado, porque ¿quién puede resistirse al éxito actual de los reguetoneros y traperos?No obstante, su permanencia en el ojo público tiene otra fuente, además de su música: el inmenso mar de seguidores en redes sociales que ella ha sabido cultivar.Dice que entre todas sus redes sociales. En TikTok abundan las escenas en las que se peleaba con las villanas de sus telenovelas. Sus personajes son stickersde WhatsApp y videos como en el que dice "Me escuchan, me oyen, me sienten" se han viralizado."Siempre fui muy techie, siempre fui muy nerd. Siempre me gustaban los programas, entender las computadoras. Las desarmaba para ver lo que había dentro y volverlas a armar. Fue muy orgánico el cambio para mí y mucho más por mi interés de siempre estar conectada con mis seguidores", comenta sobre la aventura de entrar en el frenético mundo de las plataformas digitales, luego de años de interactuar con los fans a través de los medios tradicionales.Pero también hace una advertencia sobre las nuevas tecnologías. La inteligencia artificial, comenta, es algo que "se debe regular".Y ofrece el ejemplo del dueto de Drake y The Weekend que recientemente sacudió internet, por ser creado enteramente con inteligencia artificial."Es emocionante porque las cosas que se pueden crear son infinitas, siempre y cuando se adjudique la responsabilidad de autoría", sostiene.Son palabras que ejemplifican su interés en lo que está por venir, algo que, por supuesto, le ayudará a mantener su nombre resonando por el tiempo que ella desee."Me lo juego todo [para reinventarme]", afirma.Convertirse en empresaria (Thalía cuenta con un conglomerado de marcas de ropa y de productos de belleza y para el hogar), así como en productora, han sido también parte importante de su carrera.En "Thalia's Mixtape: El soundtrack de mi vida" funge como protagonista, cuenta su propia historia, pero también es la productora ejecutiva junto a su esposo Tommy Mottola. Colaboraron con MTV Entertainment Studios, Ntertain Studios y Sony Music US Latin.En la docuserie participan estrellas como Charli Alberti, David Summers y Kenia Os. "Es mi trabajo más personal", ha dicho sobre el proyecto que concibió en su mente hace cuatro años."Encontrar estas canciones fue revisitar mis emociones, revisitar lugares en mi mente. Aromas, sonidos que de pronto ya no existen como cerrar la casetera, abrir el vinilo", agrega.Si le provoca toda esas memorias a ella, también les ocurrirá en los demás, piensa. Esto sin importar la generación a la que pertenezcan sus seguidores."Les habló a todos. Quiero tocar el recuerdo. Las historias contadas por sus héroes originales. Que la gente se acuerde donde vivía, lo que estaba haciendo. Lo difícil de hacer tu música antes del streaming".También quiere que la gente sepa que todo lo que hizo la Thalía joven valió la pena. Esa que por años hizo telenovelas sin descansar hasta el punto de "empalagarse" y dejarlas, que se iba de gira muy joven y, como ha dicho en otras entrevistas, sacrificaba las actividades que cualquier adolescente solía realizar."Cada parte, cada struggle, cada acierto. Todo ha sido parte de transitar por esta hermosa carrera y el de conectar con tantos públicos de tantos países", asegura.