Tesla: la empresa de Elon Musk vende la mayoría de sus bitcoin

Tesla, que causó un torbellino el año pasado cuando reveló una gran inversión en bitcoin, ha vendido casi todas sus posesiones de la criptomoneda.El fabricante de automóviles eléctricos dijo que se ha deshecho del 75% de sus bitcoin, que tenían un valor de unos US$2.000 millones a finales de 2021.Se retira así de la criptomoneda en un momento en que su valor se ha desplomado, con una caída de más del 50% este año.Tesla dijo que compró divisas tradicionales con los US$936 millones que obtuvo de la venta de bitcoin.

El cofundador y director de Tesla, Elon Musk, ha sido un firme defensor de las criptomonedas.

El jefe de Tesla, Elon Musk, ha estado entre los defensores de más alto perfil de la criptomoneda, y sus pronunciamientos en redes sociales a menudo han dado pie a una frenética actividad bursátil.La inversión de Tesla de US$1.500 millones en bitcoin, dada a conocer en febrero de 2021. propició una fuerte subida en la demanda de la moneda.El precio de la volátil criptomoneda se disparó el año pasado hasta casi US$70.000 en noviembre antes de desplomarse.Un bitcoin se cambia ahora por menos de US$25.000.Tesla anunció la venta de sus criptomonedas como parte de su habitual actualización trimestral. Dijo que el bitcoin es uno de los factores que dañaron su rendimiento en los últimos tres meses.El año pasado, Tesla dejó de aceptar bitcoin como moneda de pago por sus autos y alegó tener preocupación por el impacto climático de la minería de criptomonedas, que requiere mucha energía.

Bitcoin acumula una caída del 50% en lo que va de año.

En aquel momento, no obstante, Musk dijo en redes sociales que la empresa no vendería los bitcoin que poseía.

Otra promesa de Musk rota

El año pasado, Elon Musk acudió a Twitter para explicar la posición de Tesla sobre el bitcoin."Tesla no venderá ningún bitcoin". Suena bastante enfático.Sin embargo, las declaraciones del hombre más rico del mundo deben tomarse más que con pinzas.Ahora sabemos que un año después de ese tuit, Tesla vendió la mayoría de sus bitcoin.¿Ven un patrón acá?Ya sean promesas de tecnología de autos sin conductor o anuncios de compra de empresas de redes sociales, los pronunciamientos de Musk no siempre se concretan.No parece haber dañado su carrera profesional, hasta ahora.Pero esto es otro recordatorio de que sus palabras, que pueden mover mercados, no están escritas sobre piedra.La decisión es una mala noticia más para el bitcoin y las criptomonedas en general. Musk es un defensor de ellas y ayudó a impulsar el bitcoin y el dogecoin.Musk dijo que esto no es un posicionamiento sobre el bitcoin, sino una cuestión de necesidad de efectivo.Sin embargo, también calificó las criptomonedas como "un actor secundario de una actuación secundaria". No es precisamente un respaldo atronador.El miércoles, Tesla reportó unas ganacias más altas de lo esperado para los meses de abril, mayo y junio.La compañía tuvo un beneficio ajustado de US$2,27 por acción en el trimestre, batiendo estimaciones de los analistas.