Terremoto en Turquía y Siria: las zonas a las que aún no llega la ayuda

Getty Images

Los equipos de rescate en el sureste de Turquía y el norte de Siria continúan su carrera contra el reloj para intentar encontrar sobrevivientes tras los dos devastadores terremotos que golpearon la región el lunes.Las autoridades han confirmado la muerte de más de 5.000 personas en ambos países.En Turquía, la cifra de fallecidos asciende a al menos 3.400, según el vicepresidente Fuat Oktay, con más de 20.000 heridos y casi 6.000 edificios destruidos.En Siria, el número de muertes supera las 1.600, según los últimos reportes, con la nefasta perspectiva de que el conteo de víctimas no puede más que ascender.Severos daños a la infraestructura, escombros en las vías, congestión vehicular, escasez de combustible y pobre comunicación en internet están obstaculizando los esfuerzos de rescate.Además, las malas condiciones del tiempo están perjudicando aún más los operativos. Ha habido fuertes lluvias y nevadas en el sur de Turquía y norte de Siria, con una baja de temperaturas que crea mayor preocupación.En Gaziantep, Turquía, donde golpeó el primer terremoto, las temperaturas bajaron a -7ºC y podrían descender hasta -15ºC en las aldeas en zonas montañosas. Cerca del epicentro, en Osmaniya, los aguaceros obstruyeron a los rescatistas y hubo un apagón a medida que se intensificaba la lluvia y el frío, informa desde la región el corresponsal de la BBC, Quentin Sommerville.

"Están gritando 'sálvenos', pero no podemos salvarlos…"

Getty Images A pesar del frío, los sobrevivientes prefieren dormir en las calles.

Getty Images Funcionarios se quejan de los equipos de rescate "inadecuados".

Getty Images Los escombros en las vías también han obstaculizado los operativos de rescate, que han llegado a un punto de quiebre.

Una peor situación en Siria

Getty Images Los desplazados por la guerra civil en Siria han perdido lo poco que tenían.

Países de todo el mundo están enviando asistencia, incluyendo personal especializado, perros rastreadores y equipos.Pero, creando más dificultades para el despacho de ayuda.Uno de los aeropuertos afectados es el de Hatay y parte de la carretera principal resultó destruida, informó el Servicio Turco de la BBC, que cita a varios diputados locales que se quejan de la falta de equipos de búsqueda y rescate."Ni un solo equipo ha venido a nuestro distrito de Samandag. Hemos estado esperando 14 horas. Antakyia, Samandag, Defne, Kirikhan, Iskenderun. Hay pérdidas muy graves en el centro", expresó el diputado Serkan Topal.Otro diputado que llegó hasta la sureña ciudad de Hatay, Metin Ergun, dijo encontrar una "situación peor de lo esperado". Y añadió: "Hatay se ha convertido en una ciudad muerta; todo está destruido, no hay electricidad. Los equipos de rescate son muy inadecuados".Testigos informan poder escuchar a los atrapados bajo los escombros gritando y pidiendo ayuda. La agencia noticiosa Reuters citó a uno de ellos en Hatay describiendo cómo."Están gritando 'sálvenos', pero no podemos salvarlos… nadie ha venido desde la mañana".La corresponsal de la BBC Anna Foster se dirigió hacia la ciudad de Maras, también cerca del epicentro y una de las zonas más afectadas, pero encontró el tráfico en la carretera principal completamente paralizado.Algunos automóviles lograron avanzar lentamente sobre la carretera mojada, cuenta, pero pocos rescatistas han podido llegar a esa parte del sur de Turquía para evaluar los daños y brindar asistencia. Desde los pueblos más remotos en el sur de Turquía se describe quePese a que esta es una catástrofe para Turquía, la situación en el norte de Siria es más desesperada. La frontera está estrictamente controlada, no hay un operativo internacional de rescate y muy poca maquinaria pesada para remover escombros.Los efectos del terremoto en Siria se han. Casi 2 millones de desplazados por el conflicto han estado viviendo en la frontera en refugios temporales y con escasas pertenencias y ahora han quedado sin nada.En Jinderes, Alepo, Idlib y Bsania, aldeas enteras se han desplomado.Una portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCAH, le dijo a Reuters que el flujo de asistencia crítica de Turquía hacia el noroccidente de Siria se interrumpió temporalmente debido al daño en las carreteras y otras dificultades logísticas. "No tenemos un panorama claro de cuándo se reanudarán", añadió.En la región noroccidental, controlada por rebeldes, la cifra de muertos por el terremoto supera los 790, según la defensa civil de Siria, un servicio de rescate llamado Cascos Blancos, conocido por sus operativos para sacar personas de los escombros causados por los ataques aéreos del gobierno."Nuestros equipos se están esforzando mucho, pero no son capaces de responder a la catástrofe y la cantidad de edificios desplomados", manifestó el director del grupo, Raed al-Saleh.Un alto funcionario humanitario de la ONU señaló que latambién estaban obstaculizando su respuesta."La infraestructura está dañada, las careteras que usábamos para el trabajo humanitario están dañadas, tenemos que ser creativos para llegar al pueblo", dijo a Reuters el coordinador local de la ONU El-Mostafa Benlamlih.