Taylor Swift hace historia al ocupar todos los puestos en el top 10 de los éxitos musicales en EEUU

Reuters

Swift anunció en agosto el lanzamiento de su décimo álbum, Midnights.

Taylor Swift se convirtió en la primera artista en la historia en ocupar todos los puestos en el top 10 de la lista de sencillos de Estados Unidos.La cantante y compositora supera a Drake, quien tenía el récord anterior de nueve sencillos entre los 10 primeros en septiembre de 2021. Antes que él, los Beatles obtuvieron ocho entre los 10 primeros en 1964.El dominio de las listas de éxitos de Swift se debe a su último álbum, Midnights, que se ha convertido en el lanzamiento más vendido de 2022."¿10 de 10 de los Hot 100? ¿En mi décimo álbum? ESTOY EN UN LÍO", tuiteó la estrella pop.

10 out of 10 of the Hot 100??? On my 10th album??? I AM IN SHAMBLES. https://t.co/q1n5Zc6pYA— Taylor Swift (@taylorswift13) October 31, 2022

La joven de 32 años ocupa el puesto número uno con el sencillo Anti-Hero, cuyo estribillo, "Soy yo. ¡Hola! Soy el problema, soy yo", se ha convertido rápidamente en una tendencia de TikTok.El resto del top 10 incluye otras pistas del álbum como Lavender Haze, Maroon, Snow On The Beach, Bejeweled y Karma.Las 13 canciones de la edición estándar deMidnights entran en el top 15, solo interrumpidas por Unholy de Sam Smith en el 11 y Bad Habits de Steve Lacy en el 12.Las siete canciones extra de la "edición de lujo" de Midnights aparecen entre los números 20 y 45.

Éxitos nacidos del insomnio

PA Media La semana pasada, Swift celebraba que su tema Antihero había llegado al tope de la lista de grandes éxitos. Ahora le siguen otros sencillos del mismo álbum.

Swift tomó a sus fans por sorpresa cuando en agosto, durante los momentos finales de los premios MTV 2022, anunció el lanzamiento del nuevo álbum.Ella ha descrito el disco como la historia de "" y "un viaje a través de terrores y dulces sueños".Midnights marca también el regreso de la estrella al estilo pop de sus álbumes previos a la pandemia, después del indie-folk casero de Evermore y Folklore, ambos lanzados en 2020.Pero el sonido tenue de esos discos persiste y sus relatos nocturnos están pintados en tonos más apagados que éxitos como Shake It Off y Lover.Parte de su éxito se debe a una inteligente campaña de marketing, en la que.Pero Billboard informó de que la conquista del Top 10 por parte de Swift se produjo solamente tomando en cuenta los streams, antes de que se contabilizaran las ventas y las reproducciones radiofónicas., de las cuales más de un millón fueron en CD y vinilo, una cifra casi inaudita en la era del streaming.De manera similar, el álbum encabeza la lista en Reino Unido con ventas de 204.000 copias, lo que lo convierte en el primer álbum en romper la barrera de las 200.000 ventas desde el disco "30" de Adele hace poco menos de un año.Sorprendentemente, esa cifra representa las mayores ventas en la primera semana de la carrera de Swift en las listas de éxitos de Reino Unido. Su récord anterior fue para el álbum "1989", que vendió 90.300 copias en 2014.Sin embargo, ella no puede replicar en Reino Unido su dominio de la lista de éxitos en EE.UU. debido a una regla que solo permite que tres canciones de un artista aparezcan en el Top 100 al mismo tiempo.Sin esa restricción, Swift habría tenido ocho de los 10 mejores sencillos de esta semana. En cambio, tiene que contentarse con ser la número uno (Anti-Hero), tres (Lavender Haze) y cuatro (Snow On The Beach).El número uno de la semana pasada, Unholy de Sam Smith, se aferra al puesto número dos, negándole a Swift ocupar toda la parte superior de la lista.La revista Billboard dijo que el último álbum de Swift la ayudó a romper varios récords., con un total de 40 superando los 38 de Madonna. Entre todos los artistas, solamente es superada por Drake, que tiene 59 top 10.Midnights es también el primer álbum en la historia en generar 10 sencillos entre los 10 primeros temas en la lista de éxitos.SwiftEn Reino Unido, Midnights vendió 62.000 copias solo en vinilo, la venta semanal más alta para cualquier álbum de vinilo en el siglo XXI.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.