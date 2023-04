Sydney pierde el título de la ciudad más poblada de Australia

Getty Images

Melbourne ha superado a Sydney como la ciudad más poblada de Australia, por primera vez desde la fiebre del oro del siglo XIX.Sydney había retenido con orgullo el título de la urbe más grande del país oceánico durante más de 100 años, pero un cambio en los límites geográficos de Melbourne ha impulsado a esta al primer lugar del ranking.El rápido crecimiento de la poblaciónde la periferia de Melbourne obligó a modificar los límites de la ciudad, ubicada al sureste de Australia, para incluir a Melton, una población satélite a 35 kilómetros de distancia.Las últimas cifras del gobierno, correspondientes a junio de 2021, sitúan la población de Melbourne en 4.875.400 habitantes; es decir 18.700 más de los que tiene Sydney.La Oficina de Estadísticas de Australia (ABS, por sus siglas en inglés) considera que el "área urbana significativa" de una ciudad incluye a todos los suburbios con más de 10.000 personas."Con la inclusión de Melton, Melbourne tiene más gente que Sydney, y la ha tenido desde 2018", afirmó el estadístico Andrew Howe, quien trabaja en la ABS, al periódico Sydney Morning Herald.El experto calificó la decisión como un "tecnicismo".

Getty Images

Si se incluyen todos sus suburbios la ciudad Sydney continúa siendo la más poblada, pero eso también cambiará en cuestión de años, según las predicciones del gobierno australiano.

Premio de consolación

Getty Images Expertos aseguran que el crecimiento poblacional de Melbourne se debe a la inmigración, pues esta ciudad ha sido tradicionalmente más abierta a los extranjeros que Sydney.

Gracias a los extranjeros

Los habitantes de Sydney, por su parte, insisten en que esta ciudad sigue siendo la más grande, al contrastar las cifras sobre las respectivas áreas metropolitanas de ambas urbes disponibles para junio de 2021.Para la ABS, pero que pueden vivir en los pueblos pequeños y áreas rurales que la rodean.No obstante, el gobierno australiano predice que el Área Metropolitana de Melbourne, también conocida como Gran Melbourne, superará a la Sydney en algún momento entre 2031 y 2032.El rápido crecimiento de Melbourne se debe en gran parte a la inmigración, aseguró a la BBC la demógrafa de la Universidad Nacional de Australia, Liz Allen.Allen señaló que, a diferencia de Sydney, que tiene una "resaca histórica" de una época en la que "no quería ser vista como otra cosa que no fuera blanca",.La ciudad es un destino atractivo para los extranjeros que buscan establecerse en Australia, ya que ofrece oportunidades de empleo y educación comparables a las de Sydney, pero históricamente ha sido económicamente más asequible que la ciudad portuaria.No es la primera vez que Melbourne ostenta el título de ciudad más grande del país.A finales del siglo XIX, cuando se desató una fiebre del oro en el estado de Victoria, donde se encuentra Melbourne, la ciudad recibió una ola masiva de inmigrantes y ello la llevó a crecer rápidamente y superar -poblacionalmente hablando- a Sydney hasta 1905.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.